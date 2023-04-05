Saçan, İYİ Parti İl Başkanlığına iki merminin isabet etmesi sonrası verilerin örtüşmediğini söyledi: Saldırıyla ilgili çelişkiler

İstanbul İYİ Parti İl Başkanlığı’na 31 Mart’ta yapılan silahlı saldırıda iki merminin binaya isabet etmesiyle ilgili olayda soru işaretleri devam ediyor.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 04:00
Saçan, İYİ Parti İl Başkanlığına iki merminin isabet etmesi sonrası verilerin örtüşmediğini söyledi: Saldırıyla ilgili çelişkiler
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Eski İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürü avukat Adil Serdar Saçan, 2 Nisan 2023 tarihli “İYİ Parti’ye saldırıda yanıt bekleyen dört soru” haberimizi de hatırlatarak son gelişmeleri gazetemize değerlendirdi. 

‘SİLAH AÇIKLANMIYOR!’

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün “İnşaat Bekçisi, E-5’e doğru kaçan hırsızlara ateş ederken mermiler parti binasına isabet etti” açıklamasına karşın inşaat bölgesinin etrafının tellerle çevrili olduğu ortaya çıktı.

Av. Saçan, “Valilik, “İsabet eden merminin, olaydan sonra yakalanan ve E-5 Otoyolu istikametindeki inşaatın şantiye görevlisi (M.E)’ye ait bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığı balistik raporu ile kesinlik kazanmıştır’ diyor ama neden silah türünü açıklamıyor? Bu söylenenin doğru olması bile, anlatılanın mizansen olma ihtimalini ortadan kaldırmaz. Bekçinin silahının türü ve hangi tip ruhsat verildiği de araştırılmalı” dedi. 

Bekçinin “Silahımla yere doğru ateş ettim” ifadesini hatırlatan Saçan, şunları söyledi: “Yere doğru sıktıysa, merminin binaya gelmesi için yerden sekmesi gerekir, bu mesafede bu olanaksız. Bir şarjör mermi sıkan bir bekçinin böyle bir olayı polise bildirmemesi de tuhaf. Şahsın sözleri tereddüt yaratıyor, olaya ilişkin her durum ayrı bir çelişki. Bu konunun üzerine daha kapsamlı gidilmeli. Yaşananla ortaya çıkan veriler örtüşmüyor.”

‘50 METRE DUVAR VAR’

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu ise “Silahın ateşlendiği nokta ile il başkanlığı binası önünde 50 metre yüksekliğinde istinat duvarı var. Olayın açığa çıkarılması için çaba bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.


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