SADAT yöneticisinden 'sandıkta teslim etmeyiz' paylaşımı
SADAT’ın yöneticilerinden Ersan Ergür, sosyal medya hesabından “Bu vatanı Türkiye düşmanları ile işbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz” diye yazdı.
SADAT'ın kurucularından Ersan Ergür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda seçimlere ilişkin skandal niteliğinde ifadeler kullandı.
Ersan Ergür, gelecek seçimlere işaret ederek "Vatanı Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz" ifadelerini kullandı.
Ergür, büyük tepkiye neden olan mesajını kısa süre içinde sildi.
Ergür'ün ifadelerini alıntılayan CHP PM Üyesi Eren Erdem, "Şahıs SADAT kurucusudur. Darbe imasında bulunmuştur. Resmi seçim sonuçlarını tanımayacakmış… Kayıtlara geçsin" diyerek Emniyet Genel Müdürlüğü'nü, Adalet Bakanlığı'nı ve Anayasa Mahkemesi'ni göreve çağırdı.
"GÖZÜMÜZ ÜSTÜNÜZDE"
Eren Erdem, sözlerinin devamında da Ersan Ergür'e şöyle seslendi:
"SADAT kurucusu Ersan, hayırdır? Darbe mi yapacaksın? Katliam mı yapacaksın? Tedhiş mi organize edeceksin? Sana birşey söyleyeyim mi, Anayasal hukukun esası olan seçim sonuçlarını tanıyacaksın. Ve seçimde. Hemen sonra, bu sözlerinin hesabını bağımsız Türk mahkemelerine vereceksin.
Sadat kurucusu @ersanergur, darbe planınız mı var? Yoksa seçim geçesi; resmi sonuçları tanımayarak tedhiş mi planlıyorsunuz? Gözümüz üstünüzde! Demokrasi içinde, seçimleri tanımamak darbeciliktir. Seçime karşı terör eylemine girişirseniz, bu millet ve devlet başınızı ezer!"
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