Sadullah Ergin'den 'Selahattin Demirtaş' açıklaması: Adalet Bakanlığı'nı aşan bir durum

13 Kasım 2022 Pazar, 14:19

Eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın babasının rahatsızlığı üzerine Diyarbakır'a götürülmesini değerlendirdi.

Selahattin Demirtaş'a verilen iznin Ceza İnfaz Yasasının 94. maddesi kapsamında değerlendirilebileceğini söyleyen Ergin, Demirtaş'ın helikopter ve özel uçakta taşınarak götürülmesi konusunun ise Adalet Bakanlığı'nı aştığına dikkat çekti.

Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ergin, "Bu ziyaret iznini nasıl yorumluyorsunuz?" sorusu üzerine şöyle yanıt verdi:

"Ceza İnfaz Yasasının 94. maddesi çerçevesinde olabilir. Hem ilgili mevzuat uygulanmıştır, hem de mevzuatın uygun olduğuna dair idari görüş gerekiyor. İkisi bir araya getirilerek yapılmış bir tasarruf gibi gözüküyor."

Uygulamanın daha önce başka mahkumlar için de devreye konulduğunu söyleyen Ergin, Saymaz'ın "Hasta ziyareti şöyle: Edirne'den helikopterle Çorlu'ya, Çorlu'dan özel uçakla Diyarbakır’a götürülüyor" hatırlatması üzerine "Burada idarenin özel bir ihtimam göstermesi var. Onu teslim etmek lazım" dedi.

Habere göre, Ergin'in konuyla ilgili diğer sorulara yanıtları şöyle oldu:

"İdareden kastınız cumhurbaşkanı mı?

Bunun muhatabı Adalet Bakanlığıdır. Ama transferlerin bu şekilde olması, Adalet Bakanlığını aşan bir durumdur.

Bu kararda, siyasi iklimin etkisi olmuş mudur?

Bundan bir sene önce olsa olur muydu, o sorunun cevabına bakmak lazım.

AK Parti’nin HDP’yi ziyaret etmesiyle ilintili midir?

İlkbahar yaklaşıyor. (Gülüyor.)

Masrafını kim karşılamıştır özel jetin, helikopterin?

Birey olarak ilgilisinin karşılaması için biraz ağır bir masraf. Hem helikopter hem özel uçak... Ama bu gibi hallerde bunlar normal olarak hükümlüden gelen bir talep ise masrafını alıyorlar hükümlüden.

Bu durumda Demirtaş mı ödemiştir?

Bu transferlerin kamudan karşılandığı kanaatindeyim.

Her mahkuma uçakla yolculuk izni veriliyor mu?

Çok istisnai hallerde, olağanüstü güvenlik tedbirleri açısından böyle olmasını daha güvenlikli bulurlarsa bunu uygularlar.

Ailesinin haberinin olmaması normal mi?

Suhulet içerisinde ziyaret olmasını sağlamak için yapılmış diye düşünüyorum."