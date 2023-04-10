Sadullah Ergin'den tepkiler sonrası ilk açıklama
DEVA Partisi kontenjanından CHP Ankara 1. Bölge'den aday olması tepkilere neden olan eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin, "CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum" açıklamasını yaptı.
Balyoz ve Ergenekon süreçlerinde Adalet Bakanlığı görevini yürüten Sadullah Ergin'in ittifak protokolü kapsamında CHP'nin kalesi olarak anılan Çankaya'yı da kapsayan Ankara 1. bölgeden aday gösterilmesi tepki çekti.
Gazeteci Murat Çelik, Twitter hesabından Ergin'le görüştüğünü belirtti.
Çelik' paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Listedeki yeriyle ilgili tartışmayı Sadullah Ergin'e sordum. 'Ben Millet İttifakı içinde DEVA Partisi'nin MV adayıyım. Seçim işbirliği protokolü çerçevesinde Deva'nın diğer adayları gibi CHP listesindeyim. Bu Deva'nın tasarrufu. CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum' dedi."
Listedeki yeriyle ilgili tartışmayı @erginsadullah 'e sordum.— Murat Çelik (@muratceliktv) April 9, 2023
"Ben Millet İttifakı içinde @devapartisi 'nin MV adayıyım. Seçim işbirliği protokolü çerçevesinde Deva'nın diğer adayları gibi CHP listesindeyim. Bu Deva'nın tasarrufu. CHP'ye yüklenilmesini doğru bulmuyorum" dedi.
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