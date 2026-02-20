Sağda yeni ittifak arayışı: İYİ Parti ittifaka mesafeli

Son dönemde erken seçim ihtimalinin siyaset kulislerinde daha yüksek sesle konuşulması, sağ partiler arasında yeni bir ittifak arayışını da gündeme taşıdı. Özellikle Yeniden Refah Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi’nin birlikte hareket edebileceği yönündeki değerlendirmeler öne çıkarken, bu formülün genişletilerek İYİ Parti’yi de kapsayabileceği iddiaları tartışılıyor. Ankara kulislerinde ise olası bir ittifakın cumhurbaşkanı adayı olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın ismi çatı aday olarak dillendiriliyor.

YENİDEN REFAH’TAN ‘ADAYIMIZ ERBAKAN’ VURGUSU

İttifak senaryolarının merkezindeki partilerden Yeniden Refah Partisi cephesinden Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Fatih Müjdeci’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Müjdeci, “Fatih Erbakan’ın Mansur Yavaş’ı desteklediği” yönündeki iddialara ilişkin, “Tamamen asılsızdır. Yeniden Refah Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı, parti iradesi ve yetkili kurullarının kararıyla Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’dır” ifadelerini kullandı. Bununla birlikte 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı içerisinde yer alan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise bu kez muhalefet kanadındaki partileri kapsayan bir ittifak senaryosunu gündeme taşıdı. Dört siyasi partiye ittifak için yeşil ışık yakan Erbakan; ittifak yapılabilecek partileri tek tek sıralayarak, Yeniden Refah Partisi, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’nin seçimlere tek liste altında ve Cumhurbaşkanlığı için çatı bir aday göstererek girebileceğini ifade etti. Bu formülün daha geniş bir tabana yayılması gerektiğini savunan Erbakan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’na da kapıyı açık bırakarak, “Daha güçlü bir sinerji oluşması bakımından İYİ Parti’nin burada yer almasına sıcak bakarız. Resmiyete bürünmesi seçime yakın dönemde olacak” şeklinde konuştu.

DAVUTOĞLU: ‘TÜRKİYE’NİN 3’ÜNCÜ BİR YOLA İHTİYACI VAR’

Erbakan’ın çağrısı öncesinde, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da benzer bir ittifak çağrısında bulunmuştu. Davutoğlu; Saadet Partisi, DEVA, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, İYİ Parti ve Anahtar Parti’yi kapsayan geniş bir ittifak kurulabileceğine işaret etti. İttifak arayışlarına ilişkin değerlendirmesinde Davutoğlu, “Ümit ederiz ki kısa sürede ittifak görüşmeleri tamamlanır. Türkiye'nin 3'üncü bir yola ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ’DEN ŞARTLI MESAJ

İttifak çağrılarına muhatap olan İYİ Parti cephesinden ise temkinli bir yaklaşım geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Herkesle yan yana gelebiliriz. Ama ihanet hariç” sözleriyle şartlı bir “evet” mesajı verdi. Dervişoğlu, dün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada ise Fatih Erbakan’ın ittifak çıkışı sorulması üzerine şunları söyledi:

“İYİ Parti olarak şu ana kadar, özellikle seçimlerden sonra başka siyasi partilerle yapmış olduğumuz bir ittifak görüşmesi yok. Ama bu ittifak görüşmelerinin tamamına İYİ Parti dahil ediliyor. Bizim bilgimiz dışında partimizin adının zikredilmesinden doğrusunu isterseniz bir rahatsızlık duymuyoruz. Çünkü bu kabil tartışmalar; İYİ Parti'nin olmadığı bir denklem artık Türk siyasetinde gündeme dahi getirilemiyordur sonucunu çıkarıyor. İYİ Parti'nin herhangi bir siyasi partiyle yapmış olduğu bir ittifak görüşmesi mevcut değildir. Böyle bir görüşme söz konusu olursa kamuoyuna açık bir biçimde, yine milletimizle paylaşılarak gerçekleştirilir. Bunun kararı da sadece genel başkanın inisiyatifine bırakılmaz. İYİ Parti Genel İdare Kurulu’nda görüşülür, İYİ Parti Başkanlık Divanı’nda değerlendirilir. Kim bir siyasi denklemden bahsediyorsa, o denklemin içinde mutlaka İYİ Parti'nin ismini zikrediyor. Bu da İYİ Parti’nin artık Türk siyasetinde vazgeçilmez ve tartışılmaz bir siyasi güç olduğu gerçeğin ortaya çıkarıyor.”

ANAHTAR PARTİ KAPIYI KAPATTI

Yeni kurulan Anahtar Parti’nin Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ise ittifak tekliflerine net bir şekilde karşı çıktı. Ağıralioğlu, seçimlere herhangi bir yapının parçası olarak değil, müstakil olarak girmek istediklerini vurgulayarak, “Bize siyasi bir vagon olmak yakışmaz. Anahtar Parti bu süreçte hiçbir yapının gölgesine sığınmadan; tamamen müstakil, tamamen bağımsız ve yalnızca milletinden aldığı güçle yoluna devam edecek” dedi.

İYİ PARTİ KULİSLERİ: ‘ÜÇÜNCÜ YOLA SICAK BAKILMIYOR’

Ankara kulislerinde ise İYİ Parti’nin “üçüncü yol” formülüne kesinlikle sıcak bakmadığı konuşuluyor. Parti kurmaylarının, diğer partiler tarafından kullanılan ifadeleri, İYİ Parti’yi kasıtlı olarak köşeye sıkıştırıp ittifaka zorlama eğilimi olarak yorumladığı belirtiliyor. İYİ Parti’nin tek başına seçime girmesi halinde baraj sorunu yaşanmayacağı görüşünün parti içinde hakim olduğu, “Kimseyi sırtımızda yük olarak taşımayız” değerlendirmesinin yapıldığı ifade ediliyor. “Bizimle yol yürümek isteyene kapımız açık” diyen kurmayların, “Neden bizim gösterdiğimiz aday diğer partilerce desteklenmesin?” sorusunu yönelttiği aktarılıyor. Şu aşamada parti içinde somut bir aday ismi gündemde değil. Ancak Mansur Yavaş’ın CHP’den aday olması durumunda da desteklenmesi yönünde güçlü görüşlerin bulunduğu belirtiliyor. Bu tarz değerlendirmelerin ve ittifak senaryolarının konuşulması için erken olduğunu söyleyen kurmaylar da İYİ Parti’nin anketlerdeki oy oranı yükseldikçe diğer partilerin dikkatini çektiğini kaydediyor.