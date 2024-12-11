Sağlık Bakanı Memişoğlu kürsüde... Muhalefet sıralarından 'istifa' sesleri yükseldi
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Genel Kurulu'nda yürütme adına söz aldı. Memişoğlu'nun kürsüye çıkmasının ardından muhalefet sıralarından 'istifa' sesleri yükseldi.
TBMM Genel Kurulu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri görüşülüyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yürütme adına söz aldı. Memişoğlu'nun konuşmasının ardından muhalefet sıralarından tepkiler yükseldi. Milletvekilleri, 'istifa' çağrısıyla Memişoğlu'nu protesto etti.
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