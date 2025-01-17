Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'Salgın mı var?' sorusuna yanıt: 'Mevsimsel bir yükseliş'

Yayınlanma: 17.01.2025 - 15:40

Güncelleme: 17.01.2025 - 15:40

Bir dizi açılış ve temaslarda bulunmak üzere Van'a gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, cuma namazının ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyaret etti.

Burada sağlıkla ilgili toplantıda sağlık hizmetlerini değerlendireceklerini belirten Bakan Memişoğlu, "Türkiye'nin dünyanın en iyi sağlık hizmetlerini veren ülkelerinden biri olduğunu öne sürdü ve "Van ilimiz de Doğu bölgesinde sağlıkta merkez üssümüz. Daha iyi sağlık hizmetini nasıl verebileceğimizi burada konuşacağız. Öncelikli olarak burada sağlık hizmeti sunan bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin bölgenin en önemli ve en iyi sağlık hizmeti veren hastanelerinden bir tanesi olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, "Van'da 11 hastanemiz var. Bir üniversite hastanemiz var. 3 özel hastanemiz ile gerçekten sağlık hizmetini en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Van'a bir müjdemiz de var. Van Şehir Hastanesi'nin projesini bitirdik. En geç mart ayına kadar ihalesini yapacağız. Van'ımıza 800 yataklı bir şehir hastanesi kazandıracağız. Bununla beraber Van'da inşaatına başladığımız 75 yataklı bir hastanemiz de var. Yer teslimini yaptık, inşaat hizmetine de en kısa sürede başlayacağız" diye konuştu.

"İNFLUENZA VİRÜS AĞIRLIKLI MEVSİMSEL YÜKSELİŞ"

Bakan Memişoğlu, son zamanlarda üst solunum yolu enfeksiyonun arttığına dair söylemlerin olduğunu belirterek, "Gribal enfeksiyon sayımızın arttığı ifade ediliyor ama kamuoyu şunu bilsin ki önceki senelerimize oranla bir farklılık yok. Aynı şekilde influenza virüs ağırlıklı bir dönem yaşıyoruz. Bu mevsimsel olan bir yükseliş. Geçen senelerden bir farkının olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Bu tür grip vakalarının özellikle aile hekimliklerinde ve istirahat ederek ve toplu alanlara çıkmayarak daha erken ve daha az yaygın şekilde yönetebiliriz. Toplumdan da bu hususta dikkat etmelerini istiyoruz" dedi.