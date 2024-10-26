Sağlık Bakanlığı ‘yargı’ tanımıyor

Yayınlanma: 26.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.10.2024 - 04:00

Isparta Uluborlu İlçe Devlet Hastanesi’nde görev yapan diş hekimi T.C.Y., yedek subaylık hizmetlerinin 657 Sayılı Devlet Memurları Yasası uyarınca memuriyetten sayılmaması üzerine Sağlık Bakanlığı’na dilekçe ile başvurdu. “Yedek subaylığın zaten memuriyet olduğunu” dilekçesinde belirten T.C.Y., Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 2023’teki “bağlayıcı” kararına karşın bakanlıktan “Bunu saymıyoruz” yanıtını aldı.

T.C.Y., özlük haklarını alabilmek ve terfi tarihini öne çekebilmek amacıyla dava yoluna gitti. İlk derece mahkemesi, Danıştay’ın kararına dayanarak diş hekimini haklı buldu. Bakanlık davayı istinafa taşıdı. Konya Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, davaya son noktayı koydu. İstinaf başvurusunun reddine hükmedilerek, T.C.Y. haklı bulundu.