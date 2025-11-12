Sağlıkta yeni skandal... Hastalarda 'sahte tıbbi ürün' kullanıldı!

Sağlık alanındaki skandallara bir yenisi eklendi... Hastalarda sahte tıbbi ürünlerin kullanıldığı belirlendi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Sağlık Bakanlığı’na bağlı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, Legacy Biyoteknoloji Şirketi tarafından Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) bulunan bir doku merkezinden ithal edildiği beyan edilen ve ortopedi ile diş tedavisinde kullanılan tıbbi ürünlerin sahte olduğunu, bu ürünlerin ABD’den gönderilmediğini belirledi.

İl Sağlık Müdürlüğü’nün yazısında, “Pinnacle markalı ürünün kutusu üzerinde belirtilen ürün ismi, boyutu, adedi vb. gibi bilgilerin kutu içeriği ile uyuşmadığı, ayrıca üzerlerinde barkod numarası ve izlenebilirlik için donör takip numarası ya da sterilite lot numarası bulunmadığının görüldüğü, ABD’deki doku merkezince ürünlerin kendilerine ait olmadığı, sahte göründüğü ve kullandırılmaması gerektiğinin bildirildiği” vurgulandı.

SAĞLIK SORUNUNA YOL AÇAR

Ayrıca Gümrükler Genel Müdürlüğü de “Pinnacle markasıyla herhangi bir ithalat kaydına rastlanmadığını” bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğü, “Piyasada işlem gören Pinnacle markalı allogreft (kemik nakli) ürünlerinin sahte olduğunu, Pinnacle markalı ürünlerin hangi koşullarda üretilerek paketlendiği ve sterilizasyon işleminden geçirilip geçirilmediği hususunda bilgi bulunmadığından, kullanılması durumunda ciddi halk sağlığı sorunlarına yol açabileceği sonucuna varıldığını” bildirdi.

"SAHTE ÜRÜNLER İMHA EDİLSİN"

İl Sağlık Müdürlüğü, kamu hastaneleri, kamuya bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri, özel hastaneler, tıp merkezleri, özel ağız ve diş sağlığı merkezleri ve benzeri sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda bu ürünün kullanımının engellenmesi ve piyasadan toplatılarak imha edilmesi gerektiğini bildirdi.

"HASTALARI BAKANLIĞA BİLDİRİN"

Ayrıca "İstanbul’da faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarında sahte tıbbi ürünlerin ürünlerin kullanıldığı hastaların tespitinin yapılarak, hasta bilgilerinin Sağlık Bakanlığı’na bildirilmesi" de istendi.

"BUNUN ADI CİNAYETE TEŞEBBÜS!"

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) eski Başkanı ortopedi ve travmatoloji uzmanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman BirGün’e yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Bu tip denetimlerin çok iyi yapılması gerekiyor. Bu tip tıbbi ürünlerin çok iyi üretilmesi, sterilize edilip paketlenmesi gerekir. Sahte tıbbi ürünler hastalarda kullanılmış. Bu tür sahte ürünlerin kullanılması hasta sağlığı açısından çok sakıncalı. Enfeksiyon ve Hepatit virüsü gibi başka virüslerin hastanın kanına karışarak hastayı enfekte etmesi olasıdır. Bunu yapanların cinayete teşebbüsten tutuklanması gerekir”