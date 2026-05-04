'Şaibeli para trafiğine sessiz mi kalındı?' diye sormuş, isyan etmişti: Eski MASAK Başkan Yardımcısı Başak'a erişim engeli!

Eski MASAK Başkan Yardımcısı Ramazan Başak, firari Kasım Garipoğlu'nun yüz milyonlarca dolarlık şaibeli para trafiğine sessiz kalındığını öne sürerek, eski kurumunu eleştirmişti. Başak, "Bu trafik ortaya çıkartılabilir ve sorumluları da cezalandırılabilirdi. Sadece kamera kayıtları bile yeterdi. Çok büyük bedeller ödenen Gri Liste süreçlerine rağmen bu işlemlere neden sessiz kalındı?" diye sormuştu.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) eski Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak’ın X (Twitter) hesabı, erişime engellendi.

Hesabının kapatılmasının ardından kamuoyuna bir açıklama yapan Başak, yaşanan süreci kişisel bir durumdan ziyade kurumsal ve toplumsal bir mesele olarak gördüğünü vurguladı.

Gazetemiz yazarı Murat Ağırel tarafından paylaşılan Dr. Ramazan Başak’ın hesabının erişime kapatılmasının ardından paylaştığı mesaj şu şekilde:

''Değerli Vatandaşlarım, Değerli Takipçilerim. Tahmin edebileceğiniz grubun şikayeti ile X hesabım bugün erişime kapatıldı. Bunu kişisel bir mesele olarak değerlendirmiyorum. Bu yapılanları hiç haketmiyoruz. Ülkem adına çok ama çok üzüldüm. Şimdilik hoşçakalın.

Dr. Ramazan BAŞAK''

Mesajını paylaşıyorum



İŞTE O PAYLAŞIMIN TAMAMI

Ramazan Başak'ın, sosyal medya X hesabından yaptığı açıklamanın tamamı şöyleydi:

"Savcıların Gördüğünü MASAK Neden Göremedi?

Firari Kasım Garipoğlu’nun yasadışı çalışan GKFX şirketi ile yüz milyonlarca dolarlık KAYIT DIŞI ve şaibeli para trafiğini, Şirket’in tuttuğu Metatrader kayıtlarından kuruşuna kadar görerek iddianameye yansıtan Savcılık tespitlerini, MASAK’ın görememesi bir noktaya kadar beklenen bir gelişmedir. Çünkü, MASAK Mali Analiz İncelemesi yaparken; mal ve para mevcutları ile bunların hareketlerini, merkezden ilgili sistemlere ulaşım sağlayarak elde eder. Bu sistemlerde ne varsa onu rapora yansıtır. Yerinde denetim yapmaz.

Mali Analiz Raporlarında, bu hususa da özel bir vurgu yapılır. Dolayısıyla işlemler, valizler içinde para taşıyarak ve kayıt dışı biçimde yapılmış ise MASAK bunları bu çerçevede yapılan incelemelerde göremez. TCK 282’ye göre yapılan Aklama incelemelerinde de durum aşağı yukarı böyledir.

Oysa kesin bilgileri içeren Savcılık tespitleri doğrultusunda yapılacak maksimum bir haftalık incelemede, tüm bu trafik ortaya çıkartılabilir ve sorumluları da cezalandırılabilirdi. Sadece kamera kayıtları bile yeterdi. Üstelik tüm bu işlemler, SPK, MASAK ve VDK’ya da BİLDİRİLDİ.

Çok büyük bedeller ödenen Gri Liste süreçlerine rağmen bu işlemlere neden sessiz kalındı?

Milyonlar hayat pahalılığı ve vergi yükleri altında ezilirken, neden bu kayıt dışı trafik nedeniyle milyarlarca lira vergi kaçırılırken, gereği yapılamadı? Neden halka arz ve banka izinleri gibi çok kritik haklar ve değerli lisanslar verilebildi?

Ve neden bu kötülere ve kötülüklere hiçbir şey yapılmazken, iyi niyetle bunları sorgulayan kişi, bu kötülerin temelsiz iddialarına dayalı hukuksuz uygulamalara muhatap kalıyor?

Neden yurtdışı yasağı, adli kontrol ve telefona el koyma gibi son derece haksız biçimde temel hakları elinden alınabiliyor?

Hukuk ülkelerinde, delilden kişiye ulaşılır, kişiden delile değil. Yan yollara sapılmadığı sürece, Ramazan Başak, iddia edilen suçlarla asla yan yana GETİRİLEMEZ.

Kara Para ve Suç ekonomisi ile mücadelede anlayışın bu kadar bozulabileceği ve bu şaibeli işleri, sorumlu ve duyarlı bir yurttaş olarak sorgulayan bir kişinin, 12 Eylül döneminde bile asla şahit olunmayan biçimde hukuksuzluklara muhatap kalacağı hiç aklıma gelmezdi. Ülkem adına çok ama çok üzüldüm.

İddia ediyor ve çağrı yapıyorum. Cumhurbaşkanlığı DDK koordinasyonunda yapılacak 10 günlük bir incelemede; bir avuç insan dışında Ülkeye çok büyük kötülükler yapan bu yapı, tüm siyasi, bürokratik ve diğer bağlantıları ile birlikte net olarak ortaya çıkarılabilecektir."