Saldırı sonrası TÜGVA yöneticisi AKP'li Zeren'den skandal sözler: 'Güzel bir senaryo, oyuncular başarılı'

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 13:37

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 14:36

İYİ Parti İl Başkanlığı'na yoldan geçen bir araçtan ateş açıldı. Sabah binaya gelen görevliler camdaki kurşun izini görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis inceleme başlattı.

Yapılan incelemede il başkanlığının camlarına 2 kurşun isabet ettiği belirlendi. Polisin incelemesi sürerken saldırganı yakalamak için çalışmanın devam ettiği kaydedildi.

Büyük tepki çeken saldırı üzerine siyasi parti temsilcilerinden peş peşe kınama açıklamaları gelirken AKP'li isimlerin yönetimindeki Türkiye Gençlik Vakfı'ndan (TÜGVA) skandal bir yorum geldi.

TÜGVA Dış İlişkiler Koordinatörü Muhammed Zeren, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in saldırı sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımı alıntılayıp "güzel bir senaryo" dedi.

Zeren paylaşımında "Güzel bir senaryo. Oyuncular başarılı. Sadece Meral Hanım role biraz fazla kaptırmış kendisini" ifadelerini kullandı.

TÜGVA Dış İlişkiler Koordinatörü Muhammed Zeren, 14 Mayıs seçimleri öncesi AKP Konya İl Başkanlığı’na verdiği dilekçe ile AKP Konya Milletvekilliği için de aday adayı oldu.