Saldırıya uğrayan CHP'li başkan: Aile içi mesele değil rant meselesi

11 Ağustos 2022 Perşembe, 21:27

Geçen günlerde Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde akrabası tarafından saldırıya uğrayan CHP'li Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar saldırının aile içi mesele değil rant meselesi olduğunu açıkladı.





Yarbaşı'nda yaptığı açıklamada, Kaynar şunları söyledi:

Göreve geldiğimde şunu söylemiştim arkadaşlarıma, gelmeden de söylemiştim ben bu beldenin 25 kuruşunu birinci derece ailemde olsa, kardeşimde olsa peşkeş çekmem dedim ama farklı kişiler akrabam olsun yahut beni destekleyen arkadaşlarıma beni anlatamamışım kendimi yahut onlar beni tanımamışlar. Yani geçmiş başkanlar birileri kendi çevresini kollamış zengin etmiş yahut belediyenin güç ve imkanlarını onlara akıtmış. Ben bu şekilde olmayacağımın sözünü verdim ama, benim yanımdakiler herhalde şunu demiş ‘Sen böyle konuş sen hele bir başkan ol da biz seni nasıl dönüştürürüz’ demişler. Benim bir sözüm var bu beldenin 25 kuruşunu kimseye yedirmem.

“YARBAŞI BELEDİYE BAŞKANI AKRABALARINA GEÇMİŞTE YAPILDIĞI GİBİ PEŞKEŞ ÇEKİLDİ DENECEKTİ”

Benim üvey dayımla bir problemim oldu. Biliyorsunuz ben projelerimle geldim, belediye başkanlığına. Projemin bir tanesi de otogardı, otogar yapmak için uğraştığımızda; bizim belediye binamızı aslında yıkıp, arka taraftaki kanala dayayarak, oradaki meydanı açarak; orada çok güzel bir 100 yıllık proje yapmaktı. Ama arsanın bir tanesi de dayımın olduğu için yerleri olduğu için vermek istemediler vermek isteseler de 10 katı bir para talep ettiler. Ben şunu dedim hani sen Yarbaşı Beldesi’nin haklarını koruyacaktın, 25 kuruşunu kimseye yedirmeyecektin de işte akrabana gelince 10 liralık yere 100 lira para verdin demezler miydi bana. Bunu diyeceklerdi bu şekilde. Yani bir malın bir bedeli vardır. Değerinden fazla vermeyelim çoksa da cüzi bir rakam yukarı çıkarız ama veremeyiz verirsem Yarbaşı Belediye Başkanı akrabalarına geçmişte yapıldığı gibi peşkeş çekildi denecekti. Bu şekilde alamayınca biz projemizi geri adım ataraktan olan şimdiki mevcut yerimizi yapmaya karar kıldık.

“BU BİZİM AİLE İÇİ MESELESİ DEĞİL SADECE RANT MESELESİ”