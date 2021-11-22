Salgın nedeniyle Çin'e dava açan avukat, koronavirüsten hayatını kaybetti

22 Kasım 2021 Pazartesi, 16:27

Ankara Barosu avukatlarından Melih Akkurt, koronavirüs salgınının ortaya çıkması sonrası geçen yıl Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nce tazminat davası açmıştı.

Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açan Akkurt, verdiği dava dilekçesinde "Çin'in salgın ortaya çıktığında doğru veriler ile zamanında Dünya Sağlık Örgütü'nü bilgilendirmediği", "salgının bulaşıcı olma özelliğini 3 haftaya kadar açıklamadığı", "hasta sayısının kamuoyuna hatalı bildirildiği" gerekçelerini sunmuştu.

Çin'in hastalığın yayılması konusunda çok ciddi ihmallerinin ve ağır kusurunun bulunduğunu söyleyen Akkurt, açtığı dava üzerinden yaklaşık 1,5 sene geçmesinin ardından koronavirüse yenik düştü.

MHP Yenimahalle İlçe Teşkilatı'nda da görev yapan Akkurt, 24 Haziran 2018 seçimlerinde MHP'den 3. Bölge Ankara Milletvekili Aday Adayı olmuştu.

DAVANIN HEDEFİNİ ANLATMIŞTI

Avukat Akkurt, o dönem yaptığı açıklamada, "İlk davamızı dün Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi'nde Çin Halk Cumhuriyeti'ne açtık. Söz konusu tazminat davalarında işletmelerin cirosundan genel giderler çıktıktan sonra ortaya çıkan kardan şirketlerin kapalı kaldığı dönemdeki zararlarının kar mahrumiyeti kıstasları çerçevesinde değerlendirilerek tazminatlarının ödenmesini talep ettik. Söz konusu davaları kazandığımızda Çin’in ülkemizdeki ve uluslararası dolaşımdaki değerleri üzerinden tahsilat yapmayı hedefliyoruz. Örneğin bir ticari işletmenin 2 ay kapalı olduğunu düşünelim. Geçtiğimiz yıldaki 2 aylık dönemdeki cirolarına bakılacak. Cirolarından genel giderler, personel giderleri çıkarıldıktan sonra ortaya çıkan tutar kar olarak belirlenecek ve bu kardan mahrum kalındığı için mahrum kalınan dönemler doğrultusunda tazminat hesaplanacak" demişti.

Dava sürerken koronavirüse yakalanan avukat Melih Akkurt, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetti. Akkurt'un cenazesi, Kızılcahamam'a bağlı Beşkonak köyünde toprağa verildi. Ankara Barosu da Akkurt için taziye mesajı yayımladı.