Bahçeli'nin Erdoğan'a verdiği 'Türk Dünyası Haritası'yla ilgili Rusya'dan açıklama

22 Kasım 2021 Pazartesi, 09:10

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Saray'da yaptığı görüşmede "Türk dünyası haritası"yla poz vermesine ilişkin Kremlin'den bir değerlendirme geldi.

Sputnik'in aktardığına göre Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'a Erdoğan ve Bahçeli'nin Saray'daki görüşmede "Türk dünyası" haritasıyla poz vermesi soruldu.

Peskov, "Türk partnerlerimiz, Türk dünyası fikrini geliştiriyor. Bu normal bir şey. Üzüntü duyabileceğim tek nokta, Türk dünyasının merkezinde büyük bir kırmızı yıldız bulunmaması. Orası (merkez), Türkiye'de değil, Rusya Federasyonu topraklarında, Altay'da, her Türk için kutsal olan, doğup yayıldıkları yerde. Bunu ben bir Türkolog olarak söylüyorum" yanıtını verdi.

17 Kasım'da Erdoğan, Devlet Bahçeli'yi kabul etmiş, Bahçeli kabulde Erdoğan'a "Türk dünyası haritası" hediye etmişti.

Haritada Rusya'nın güney bölgelerinin bir bölümü, Doğu Sibirya, Balkanlar, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Moğolistan ve İran'ın bir kısmı Türk dünyası sınırları içinde gösterilmişti.