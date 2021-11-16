Cumhur İttifakı çözülüyor mu? Bahçeli'nin "muhalefetiz" çıkışının arkasında ne var?

16 Kasım 2021 Salı, 16:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin partisinin grup toplantısındaki, “Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı’nın bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir, bunun yanı sıra TBMM’de denge ve denetleme göreviyle mesuldür" sözleri dikkat çekti.

Bahçeli’nin ardından, Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'nın da, MHP’nin hükümet ortağı olmadığını vurgulaması, "Cumhur İttifakı çözülüyor mu?" sorusuna yeni bir boyut kazandırdı.

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre; MHP’nin en üst perdeden yaptığı beklenmeyen bu çıkışının ardında partiye sahadan gelen bilgilerin yer aldığı öğrenildi.

MHP DE SORUMLU TUTULDU

Bir süre önce “Adım adım 2023, il il Anadolu” temasıyla sahaya çıkan MHP kurmayları ve partili milletvekillerinin yaptığı aktarımların Bahçeli’nin yaptığı ‘Muhalefetiz’ çıkışında etkili olduğu belirtildi.

Sahadaki partililerin giderek derinleşen ekonomik buhrandan Cumhur İttifakı’nın ortağı olması nedeniyle vatandaşların MHP’yi de sorumlu tuttuğunu parti yönetimine aktardığı ve Bahçeli’nin bu gelişmelerin ardından “MHP muhalefettir” vurgusu yaptığı ifade edildi.

Partili kaynaklar, son anketlerde MHP’nin oylarındaki düşüşün de, söz konusu durumdan kaynaklandığı şeklinde değerlendirildiğini belirtti.

CUMHUR İTTİFAKI ÇÖZÜLÜYOR MU?

Partili çevreler bu durumun Cumhur İttifakı’nın çözülmesine neden olmayacağını ancak önümüzdeki süreçte MHP’den ‘muhalefet partisiyiz’ vurgusunun daha sık duyulabileceğini öne sürdü.

MHP’liler, Bahçeli’nin Cumhur İttifakı içerisinde konum tayin ettiğinin altını çizdi.