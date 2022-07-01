Salgında çalıştılar para alamadılar! CHP'li Levent Gök'ten Bakan Özer'e zor soru

01 Temmuz 2022 Cuma, 12:03

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in meslek liselerinde ekmek üretileceği yönündeki açıklamasını TBMM gündemine taşıdı. Gök, Bakan Özer’e, “Salgın süresince meslek liselerinde maske ve dezenfektan üretiminde çalışan öğrencilerimize bu ürünlerin satışından elde edilen gelirlerden herhangi bir ödeme yapılmamasının sebepleri nelerdir? Meslek liselerinde eğitim gören öğrencilerimizin ucuz iş gücü olarak sömürülmesine son verilmesi düşünülmekte midir” diye sordu.

Levent Gök, 81 ildeki meslek liselerinde ekmek fabrikası kurularak düşük fiyatlı ekmek üretileceğini açıklayan Mahmut Özer’in yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi verdi.

Gök, önergesinde, “Covid-19 salgını süresince maske ve dezenfektan üretiminde aynı yöntem kullanılmış, denetimsiz ve güvencesiz bir şekilde çalıştırılan öğrencilere emeklerinin karşılığı ödenmemiştir. Öğrencilerimiz, zorunlu staj ücreti olarak asgari ücretin üçte bir oranında ödeme almaktadırlar.

Üretimin karşılığının ödenmemesi sonucu, geçtiğimiz yıla göre meslek liselerinin kârı yüzde 231 oranında artmış, çocuklarımız ucuz iş gücü olarak sömürülmüştür. İktidarın yanlış politikaları sonucunda artan enflasyonun bedeli yine enflasyonun altında ezilen halk kitlelerine ödetilmekte, devlet eliyle yürütülen emek sömürüsünün sona erdirilmesi beklenmektedir” dedi.

Levent Gök, Bakan Özer’e şu soruları sordu: