Salondan çıkarılmıştı: Dava sonrası İmamoğlu'ndan ilk tepki!

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu 414 sanıklı İBB davasının ilk duruşmasının 64. günü bugün Silivri'de gerçekleştirildi.

Duruşmada Ekrem İmamoğlu kürsüde söz alarak, "Ben sorgu için gelmedim. Bazı düşüncelerimi talep ve itirazlarımı dile getirmek için geldim" demiş ve mahkeme başkanı ile arasında çıkan tartışmanın ardından salondan çıkarılmıştı.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney dahil 6 kişi hakkında tahliye kararı verilmişti.

EKREM İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Duruşmanın tamamlanmasının ardından Ekrem İmamoğlu, 'Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi' sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

İmamoğlu şunları yazdı:

"Adalet millete aittir. Ben millete konuşuyorum. Millete yüzümüzü dönelim."