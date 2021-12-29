Şamil Tayyar'dan AKP'ye 'Ekrem İmamoğlu' tepkisi
AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Üyesi Şamil Tayyar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden partisine tepki gösterdi ve "Siyaset ahlakı ilkelerle inşa edilir" dedi.
AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi (MKYK) Üyesi Şamil Tayyar, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) ‘terörle iltisaklı’ kişilerin işe başlatıldığı gerekçesiyle, özel teftiş başlatması üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Şamil Tayyar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden partisine tepki gösterdi.
"Ne zaman sıkışsa İmamoğlu'na can suyu veriyoruz" diyen Tayyar, "Ortada suç varsa hükmü yargının vermesi gerektiğini söylemişim. Bugün de böyle. Siyaset ahlakı ilkelerle inşa edilir" dedi.
Şamil Tayyar'ın açıklamaları şöyle:
"İmamoğlu ne zaman CHP’de kriz konusu olsa, ne zaman politik kredibilitesi zayıflasa ‘can suyu’ veriyoruz. Tartışmalı seçimi yenileyerek egosunu şişirdiğimiz İmamoğlu 3 yılı boş geçirse de sarıp sarmalıyoruz. Bıraksak ilk seçimde düşecek, düşmesin diye tutuyoruz. Yazık!
Niyetim dostlara laf yetiştirmek değil, ilkelerle ilgili. 5 büyükşehir belediye başkanımızın istifası istendiğinde de ‘seçimle gelen seçimle gitmeli’ demişim. Ortada suç varsa hükmü yargının vermesi gerektiğini söylemişim. Bugün de böyle. Siyaset ahlakı ilkelerle inşa edilir."
İmamoğlu ne zaman CHP’de kriz konusu olsa, ne zaman politik kredibilitesi zayıflasa ‘can suyu’ veriyoruz.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) December 28, 2021
Tartışmalı seçimi yenileyerek egosunu şişirdiğimiz İmamoğlu 3 yılı boş geçirse de sarıp sarmalıyoruz.
Bıraksak ilk seçimde düşecek, düşmesin diye tutuyoruz.
Yazık!
Niyetim dostlara laf yetiştirmek değil, ilkelerle ilgili.— Şamil Tayyar (@samiltayyar27) December 28, 2021
5 büyükşehir belediye başkanımızın istifası istendiğinde de ‘seçimle gelen seçimle gitmeli’ demişim.
Ortada suç varsa hükmü yargının vermesi gerektiğini söylemişim.
Bugün de böyle.
Siyaset ahlakı ilkelerle inşa edilir.
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