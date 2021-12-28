MHP, İBB'ye yapılan teftişe sahip çıktı

28 Aralık 2021 Salı, 12:46

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "İçişleri Bakanlığının Türkiye'nin bütünlüğüne kasteden terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı bazı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alındığına yönelik tespit ve şikayetler üzerine kapsamlı bir teftiş başlatması yerinde ve değerli bir karardır" ifadesini kullandı.

Büyükataman, yazılı açıklamasında, Türkiye üzerinde oyunlar kurgulayan "şer cephesi"nin kur manipülasyonu üzerinden sokağı terörize etmek için "rezil" propaganda yürüttüğünü belirtti.

Propagandanın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin uyarıları ve hükümetin aldığı tedbirler sayesinde toplumda karşılık bulmadığını aktaran Büyükataman, şöyle devam etti:

"Aklıselimi ve kalbiselimi çoktandır terk eden, Türkiye'nin tökezlemesi için çalışan şer ittifakı, halkı umutsuzluğa, paniğe sevk etmek için karanlık mahfillerin felaket senaryolarını dillendirmekten, terör unsurlarıyla birliktelik yapmaktan utanmayacak kadar alçalmıştır. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığının Türkiye'nin bütünlüğüne kasteden terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı bazı kişilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesinde işe alındığına yönelik tespit ve şikayetler üzerine kapsamlı bir teftiş başlatması yerinde ve değerli bir karardır. Daha önce PKK’nin kayyımı sözde belediye başkanlarının İçişleri Bakanlığınca görevden el çektirilmesinde görüldüğü üzere zillet ittifakının temsilcileri, gizli ortakları ve yancıları; mezkur teftişin önüne geçmek için kendilerini ve partilerini siper etmiş durumdadır."

"YANILIYORLAR"

"Ardı ardına açıklama yapan ve henüz isimlerini ve irtibatlarını bilmedikleri kişileri savunmaya geçen şer ittifakının korktuğu, çekindiği bir şey mi vardır ki paniğe kapılmıştır?" sorusunu yönelten Büyükataman, şöyle cevap verdi:

"İçişleri Bakanlığı müfettişlerini üstü kapalı bir şekilde hedef alan ve yapılacak olan teftişin siyasi bir müdahale olduğunu söyleyenler açıklarını ve rezilliklerini bu şekilde örteceklerini zannediyorlarsa yanılıyorlar. 'Bu millet, sandıkta hür iradesiyle attığı oyların sonuçlarına el uzatanları her daim cezalandırmıştır.' sözleriyle meseleyi milli iradeye müdahale olarak çarpıtan İP Başkanı, terör örgütü bağlantılı kişilerin belediyelerde yuvalanmasına destek verdiği gibi satır aralarında HDP'li ortaklarına da göz kırpmaktadır. Hanımefendinin kişisel tercihini bilemiyoruz ancak bu aziz milletin hiçbir ferdi, terör örgütü mensupları devlet içinde yuvalansın diye sandığa gitmedi."

Bir yandan erken seçim isteyenlerin diğer yandan "Hükümet baskın seçim yapacak" diyenlerin akıllarının karışık olduğunu aktaran Büyükataman, neyi, neden savunduğunu idrak edemez hale gelmiş partilerin Türkiye'ye verebileceği hiçbir şey olmadığını belirtti. Büyükataman, erken seçim tartışmalarıyla Türkiye'nin enerjisini boşa harcayan "zilletin temsilcileri"nin seçim tarihini beklemek yerine terör örgütlerinden medet umacak hale gelmesinin izaha muhtaç olduğunu dile getirdi.