Samsun'da Madımak anması: 'Sivas davası biz bitti demeden bitmez'

Samsun Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi, 2 Temmuz 1993’te Sivas Madımak Oteli’nde yaşamını yitirenler için eski vergi dairesi önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı Samsun Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Cem Sultan Ermiş okudu.

Ermiş, Madımak Katliamı’nın üzerinden 33 yıl geçtiğini belirterek, “Hesabı sorulmayan acı unutulmaz. Madımak’ta işlenen insanlık suçuna verilen zaman aşımı kararını kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz” dedi.

Cemevlerinin ibadethane olarak tanınması gerektiğini vurgulayan Ermiş, “Cemevleri yönetmeliklerle geçiştirilemez, doğrudan Anayasa’da ibadethane olarak tanımlanmalıdır. Bizler asla devletin Alevisi olmayacağız” ifadelerini kullandı.

"BU DAVA, BİZ BİTTİ DEMEDEN BİTMEZ"

Ermiş, 2 Temmuz’da “33 Can, 33 Yıl” şiarıyla başta Sivas olmak üzere birçok yerde anma etkinlikleri düzenleneceğini belirterek, şunları söyledi:

“Madımak Oteli amasız, fakatsız bir Utanç Müzesi olana dek, bu katliamın arkasındaki derin yapılar açığa çıkıp yargılanana dek mücadelemiz durmayacaktır. 2 Temmuz Sivas Madımak Katliamı, insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve insanlığa karşı işlenmiş suçların zaman aşımı olmaz. Sivas davası bir insanlık davasıdır. Bu dava, biz bitti demeden bitmez. Hesabını soracağız.”