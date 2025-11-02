Samsun’da “Özgürlük ve Demokrasi” için yürüdüler

CHP Samsun İlkadım İlçe örgütünün çağrısıyla geçen akşam saatlerinde düzenlenen “Özgürlük ve Demokrasi Yürüyüşü” Şehir Kulübü önünden başlayıp İstiklal Caddesi, Lise Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi güzergâhını takiben Onur Anıtı’nda sona erdi.

“Özgürlük ve Demokrasi Yürüyüşü”ne CHP İl, İlkadım, Atakum ve Canik ilçe başkanları, kadın ve gençlik kolları, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, sivil toplum kuruluşları ve yurttaşlar katıldı.

Yürüyüşün ardından CHP İlkadım İlçe Başkanı Umut Alkaç Onur Anıtı önünde basın metnini okudu ve katılımcılara seslendi. Umut Alkaç, “Tüm dünyaya Cumhuriyete, demokrasiye adalete, barışa nasıl bağlı olduğumuzu gösteren, bu değerler için nasıl direneceğimizi gözler önüne seren siz değerli yoldaşlarımızla birlikte asla ve asla kaybetmeyeceğiz, kaybetmeyeceksiniz. Kötülük kazanamayacak. Biz kazanacağız. Türkiye kazanacak.