Samsun'da IŞİD operasyonunda yakalanan 2 zanlı sınır dışı edilecek

29 Nisan 2022 Cuma, 11:50

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü IŞİD'e yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu O.M.N.K. ve O.N.T.T'nin işlemleri tamamlandı.

Savcılık talimatıyla sınır dışı edilmelerine karar verilen şüpheliler, işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Irak'ta IŞİD bünyesinde faaliyet gösterdikleri yönünde bilgi bulunan 2 Iraklı, 28 Nisan'da İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.