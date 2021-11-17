Samsun'da istifa etmeyen sendika başkanı saldırıya uğradı

17 Kasım 2021 Çarşamba, 16:44

Türk Eğitim-Sen Samsun Şube Başkanı Levent Kuruoğlu, kongrenin yapılacağı 14 Kasım tarihinde 23 Nisan Ortaokulu'nun bahçesinde kalabalık bir grubun saldırısına uğradı.

MHP'nin ilk yönetimi ile politik ayrılık yaşadığı için istifa etmesi yönünde baskı yapıldığı ileri sürülen Kuruoğlu, darp edilerek yaralandı. Olay sonrası kongre, bir hafta sonraya ertelendi.

Kuruoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2003 yılında işyeri temsilcisi olarak başladığım, İlçe Başkanı, Şube Başkan Yardımcısı, Şube Başkanı, Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı olarak birçok kademesinde görev yaptığım Türk Eğitim Sen'in son dönemde hâkim politik tavrın etkisiyle alın teri davasından uzaklaştığı görüntüsü, üyelerimizin birçoğunda tepkiye sebep olmuştur. Zaman içinde ise politik iklimin tesiriyle şubeleri dizayn etmek üzere çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.

DİZAYN ETME ÇABASI

Bu süreç, hayatları boyunca kendi kabiliyetleri ve üye takdiri ile seçim kazanamayacak grupların, fitneyle başka yapılardan destek alarak sendika yöneticisi olma heveslerini kabartmıştır. Türk Eğitim Sen Samsun 1 Nolu şubenin 7. Olağan kongresi öncesinde seçilecek şube başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin dizayn edilme çabaları, şubemizin üyeleri arasında gerginliğe sebep olmuştur. Baskıların artması üzerine 13 Kasım 2021 tarihinde, Samsun 1 Nolu Şubenin 137 şube delegesinin 100'ü kongreye gelmeme kararını yönetime bildirmiş ve kongrenin bir hafta sonraya bırakılması düşünülmüştür.

LİNÇ ETMEYE YÖNELİK SALDIRI

Ancak 14 Kasım günü kanunen seçimlerin yapılması ya da ertelenmesi için yeterli delege sayısının olup olmadığının seçim kurulu ve yöneticilerle tespiti gerekmektedir. Bu nedenle kongrenin yapılacağı İlkadım 23 Nisan Ortaokulu'na Şube Sekreterimiz İrfan AY ile gittiğimizde çok büyük kısmı üyemiz olmayan çok sayıda kişinin linç etmeye yönelik saldırısına uğradım.

Şiddet olaylarına rağmen kongre salonuna girerek, resmi işlemleri başlattık. Seçim Kurulu bizim dışımızda salona hiçbir delegenin gelmediğinin tespitini yaparak kongreyi 21 Kasım 2021 tarihine ertelemiştir.

BAŞKANLIKTAN VE ÜYELİKTEN İSTİFA EDİYORUM

Sadece kendi belirledikleri kişilerin yönetici olmasını isteyenler ve böyle bir yönetim anlayışını kabul ederek sendika yöneticisi olmaya çalışanlar hayatları boyunca yaptıklarının kara lekesini taşıyacaklardır. Şube yönetimlerini dizayn ettiklerinde üyeyi de kontrol altına alacaklarını düşünenler yanıldıklarını er veya geç anlayacaklardır. Anlaşılan yeni bir tarih yazmak isteyenler, eskinin şahitlerini yok ederek işe başlamışlar. Çalışanların sosyal ve ekonomik sorunları hakkında eleştiri yapıyormuş gibi davranıp sadece, kafiyeli hamaset cümleleriyle yetinmek, Türk Eğitim Sen'i, başta üyeleri olmak üzere tüm eğitim çalışanlarına onurlu ve saygın bir yaşam düzeyi sağlamak amacından uzaklaştırmaktadır. Sendikal anlayışımızda ortaya çıkan kırılmalar, demokratik yollarla seçimlerin birçok şubede yapılamaması ve yaşananlar karşısında sendika genel merkezimizin sessizliği sebebiyle Türk Eğitim Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanlığından ve Türk Eğitim Sen üyeliğinden istifa ediyorum."