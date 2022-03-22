Samsun'da Onur Anıtı'na saldırı: ADD iddianameye itiraz edecek

22 Mart 2022 Salı, 15:33

İlkadım ilçesi, Kale Mahallesi'ndeki Atatürk Parkı'na 3 Şubat'ta ciple gelen 2 kişi, Onur Anıtı'na halat bağlayıp çekmeye çalıştı. Çevredekiler tepki gösterince şüpheliler, ipi bırakıp kaçtı. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri kaçtıkları aracın plakasından tespit etti.

Polis, 13 suçtan 38 dosyası olan kuzenler Celal Rahman Fidan (39) ve Batuhan Fidan'ı (25) yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İLK DURUŞMA 29 MART'TA

Olayın ardından binlerce kişi ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi 'anıta saygı' nöbeti başlattı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2 kuzen hakkında 'Atatürk aleyhine işlenen suçlar' ve 'kamu malına zarar vermek' suçlarından 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Anıtın, korkusuzluk ve Türk milletinin gücüyle milli mücadeleyi temsil ettiğine yer verilen iddianamede; önemi ve özellikleri de değerlendirilerek, eylemlerinin ağırlığı ve yoğunluğu dikkate alınıp, alt sınırdan uzaklaştırılarak cezalandırılmaları istendi. İddianame, 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İlk duruşmanın 29 Mart'ta yapılacağı belirtildi.

"EKSİK HAZIRLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Onur Anıtı önünde bir araya gelen ADD Başkanı Dr. Işık Özkefeli ve üyeler, hazırlanan iddianameye itiraz edeceklerini açıkladı. Davaya müdahil olmak için mahkemeye dilekçe sunduklarını belirten Dr. Özkefeli, "Samsun 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayacak olan davanın iddianamesine bakacak olursak, kişiler sadece 5816 Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanuna muhalefet ve kamu malına zarar verme suçlarından yargılanmalarına karar verilmiştir. Bu iddianamenin Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun ve Genel Merkezimiz tarafından eksik olduğunu düşünmekteyiz" dedi.

"FAİLLER GİBİ DESTEKÇİLERİ DE ORTAYA ÇIKARILMALI"

İddianameye TCK 216, 309 ve 302 maddelerinin de eklenmesi gerektiğini öne süren Dr. Özkefeli, "Bu eylem sadece Samsun halkını değil; tüm Türkiye'yi ayağa kaldırmıştır. Eylemleri ile hem Atatürk'e hakaret etmişler hem de TCK'nın 216'ncı suç maddesi olan 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılaması' suçunu işlemişlerdir. Ayrıca yine şahsın ifadesinde, 'Yıkabilseydim bir değişikliğin ateşini başlatmış olacaktım' sözleri de TCK’nın 309'uncu maddesinde yer alan 'Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasal düzenini ihlal suçu' da işlediği aşikardır. Yine bu eylemle TCK'nın 302'nci maddesinde yer alan 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma' suçu da yer almaktadır. Bu suçun asli faillerinin yanında destekçi ve özellikle azmettiricilerinin de tespitini ve olayın tüm ayrıntıları ile aydınlığa çıkmasını yüce yargıdan bekliyoruz, takipçisi olmaya da devam edeceğiz" diye konuştu. (DHA)



