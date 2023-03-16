Sanatçı Orhan Aydın, yaşadıklarını Cumhuriyet TV'ye anlattı: Devlet orada yoktu!
Depremde, kızı Eylem Şafak Aydın'ı kaybeden sanatçı Orhan Aydın, yaşadıklarını Cumhuriyet TV'ye anlattı. Aydın, "'Vinç vinç’ diye bağırdım yolda bekleyen vinçler gelmedi" dedi.
Günlerce enkaz altında kalan kızı Eylem'i kurtarmak için yardım istediğini ama AFAD yardım göndermediği için tam tamına 36 saat sonra kendi tuttuğu vinçle kızı eylemin cansız bedenine ulaştıklarını ifade etti.
"DEVLET ORADA YOKTU!"
Aydın, bir baba olarak kızını yitirmenin o hiç geçmeyecek acısını şu sözlerle anlattı:
"'Vinç vinç' diye bağırmama rağmen yolda bekleyen vinçler gelmedi. Bu durumu fırsata çeviren kansızlardan pazarlık yaparak vinç kiraladık. Kızımın cesedine ulaştıktan sonra asıl devlet o zaman sorun oldu bana. O saatte başladı devleti arayışım. Defin kâğıdı almak için saatlerce kızımın cenazesini aracımla 4.5 saat taşıdım.
"HESAPLAŞMAYA HAZIRLANIYORUM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan dahil hükümetin tamamına. İmar barışı çıkartanlara, fay hattı üzerine ev yapılmasına izin verenlere, 75 kez deprem araştırılsın önergesini reddedenler bu cinayetin sorumlularıdır. Dünya insanlığının duyacağı şekilde beş ayrı dilde davayı seslendireceğim. Hesaplaşmam sadece kendi kızım için değil, depremde hayatını kaybeden bütün insanlık için olacak."
Depremde, kızı Eylem Şafak Aydın'ı kaybeden sanatçı Orhan Aydın, yaşadıklarını Cumhuriyet'e anlattı— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) March 16, 2023
"Devlet orada yoktu!"
‘Vinç vinç’ diye bağırdım yolda bekleyen vinçler gelmedi
"Kızımın cenazesini aracımla 4.5 saat taşıdım"
"Hesaplaşamaya hazırlanıyorum" pic.twitter.com/NYbbWiCjWv
Kızından geriye sadece bir yüzük kalan Orhan Aydın, onu serçe parmağından hiç çıkarmayacağını ve yaşadığı dayanılmaz acıyı herkes için bir filme dökeceğini ifade etti.
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