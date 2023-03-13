Orhan Aydın o yorumlara sert çıktı: '143 kişinin adresini tespit ettik'
Kahramanmaraş merkezli depremlerde kızını kaybetmenin acısıyla sarsılan usta sanatçı Orhan Aydın, sosyal medyada kendisine yapılan küfür ve hakaret içerikli yorumlara karşı sessizliğini bozdu. Twitter'dan bir paylaşımda bulunan Aydın, "143 kişinin adreslerini tespit ettik... Hepsine davalar açıyoruz" dedi.
Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerde kızı Eylem Şafak Aydın'ı kaybeden ünlü sanatçı Orhan Aydın, sosyal medyada kendisini hedef alan paylaşımlara karşı harekete geçiyor.
Twitter'dan bir paylaşım yapan sanatçı, 143 kişinin adresinin tespit edildiğini ve hepsine dava açılacağını bildirdi.
"BU KARA GÜNLER BİTER HESAP VAKTİ GELİR"
Aydın, sosyal medyadan paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Paylaşımlarımın altına küfür-hakaret-tehtit yazanlardan 143 kişinin adreslerini tespit ettik... Hepsine davalar açıyoruz. Hodri meydan! Bu kara günler biter hesap vakti gelir."
Paylaşımlarımın altına küfür-hakaret-tehtid yazanlardan 143 kişinin adreslerini tespit ettik..hepsine davalar açıyoruz.— orhan aydın (@orhanaydin6) March 13, 2023
Hodri meydan!
Bu kara günler biter hesap vakti gelir.
KIZI KURTARILAMAMIŞTI
Sanatçı Orhan Aydın'ın enkaz altında yardım bekleyen kızı Eylem Şafak Aydın, hayatını kaybetmişti.
36 saat süren çalışmaların ardından Eylem Şafak Aydın'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.
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