22.10.2025 12:32:00
DHA
Sanayi sitesinde 5 araç kundaklandı: Soruşturma başlatıldı

Mersin’in Tarsus ilçesinde tamir için sanayiye götürülen park halindeki 5 araç, kimliği belirsiz kapüşonlu kişi tarafından ateşe verildi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekke Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi, tamir için getirilen ve dükkanların önünde park halinde bulunan 5 aracı, yanıcı madde ile ateşe verdi.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesine bağlı Tarsus İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale edip araçlardaki alevleri kontrol altına aldı. Yangında 5 araç da büyük çapta zarar gördü.

Olayın ardından bölgedeki güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Görüntülerde, etrafı gözetleyen kapüşonlu şüphelinin yanıcı maddeyi atarak ilerlediği anlar yer aldı. 

İlgili Konular: #araç #kundaklama