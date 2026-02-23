Sandık başında avukatlara saldıranlar için karar çıktı: 3 beraat, 1 adli para cezası!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda 28 Mayıs 2023’te Beykoz Zerzevatköy Mahallesi’ndeki Bedesten İlköğretim Okulu’nda yaşanan tartışma yargıya taşınmıştı.

Atatürk rozeti takan CHP’li görevliler ile AKP’li müşahitler arasında başlayan gerginlik, aralarında avukat Burak Saldıroğlu’nun da bulunduğu görevlilerin darp edildiği iddiasıyla dava konusu olmuştu.

Olaylara ilişkin açılan davanın karar duruşması Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, üç sanığın beraatine hükmederken bir sanık hakkında adli para cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

ÜÇ SANIK HAKKINDA BERAAT

Mahkeme, sanıklar Gökhan Akat, Sezai Yıldız ve Eyüp Cankaya hakkında “kasten basit yaralama” suçunun sabit olmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi. Kararda, sanıkların savunmaları, görüntü inceleme tutanağı, bilirkişi raporu ve tanık anlatımlarının birlikte değerlendirildiği belirtildi.

Savcılık daha önce Akat ve Ercan Contay hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı kasten yaralama” suçundan cezalandırma talep etmişti.

MAHKEME, SANDIK GÖREVLİSİNE YÖNELİK SUÇU SABİT GÖRDÜ

Mahkeme, sanık Ercan Contay’ın katılan avukat Burak Saldıroğlu’na yönelik eylemini sabit gördü. Contay hakkında TCK 86/2 kapsamında adli para cezası verildi.

Ceza, kamu görevi nedeniyle işlendiği gerekçesiyle artırıldı, ardından takdiri indirim uygulanarak 7 bin 500 TL adli para cezasına çevrildi. Mahkeme, Contay hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi.