Sanıktan ‘Akli dengem yerinde değil’ savunması
Ankara’da Emrah Ala, boşanma aşamasında olduğu Mine Nur Ala’yı 10 Aralık 2023 tarihinde öldürdü. Ala’nın “eşi kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Ankara’da Emrah Ala, boşanma aşamasında olduğu Mine Nur Ala’yı 10 Aralık 2023 tarihinde öldürdü. Ala’nın “eşi kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Cumhuriyet’in görüştüğü Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Çisel Demirkan Sakallı, “Sanık psikolojik dengesinin yerinde olmadığını, ilaç kullandığı iddiasında bulundu. Bu celse İstanbul’a Adli Tıp Kurumu’na sevkine karar verildi. Her karısını öldüren, şiddet uygulayan erkek gibi ‘akli dengem yerinde değil, ben deliyim. Ne yaptığımı da bilmiyorum’ dedi. Bunu öğrendiler ve sürekli bunu yapıyorlar. Ancak ihbar eden bir kişi de sanığın Mine’nin ölümünü izlediğini söylüyor” ifadelerini kullandı. Sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 26 Mart’a ertelenmesine karar verildi.
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