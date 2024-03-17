Şanlıurfa’da akrabalar arasında 'muhtar' kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

Yayınlanma: 17.03.2024 - 21:47

Güncelleme: 17.03.2024 - 21:47

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yerel seçimlerde muhtar adaylığı konusunda akraba iki aile fertleri arasında silahlı kavga çıktı. Aralarında mevcut muhtar Mehmet Göker’le birlikte 3 kişinin gözaltına alındığı kavga anı cep telefonu ile kaydedilirken, olaydan sonra bazı evlerde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Harran'a bağlı Konacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mevcut muhtar Mehmet Göçer ile aynı mahallede oturan ve akraba olan Kiraz ailesi fertleri arasında 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde muhtarlık adayı konusunda tartışma çıktı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede taş, sopa ve silahların kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında tabancayla açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği Ali Kiraz ve 4 kişi yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ali Kiraz’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 4 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Harran ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden Ali Kiraz'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EVLER ATEŞE VERİLDİ

Yaşanan olayın ardından mahalledeki bazı evlerde yangın çıktı. Kundaklama sonucu çıktığı belirtilen yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Jandarma ekipleri iki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemi aldı. 1 kişinin yaşamını yitirdiği kavga ile ilgili sürdürülen soruşturmada mevcut muhtar Mehmet Göçer'in de aralarında bulunduğu 3 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Öte yandan yaşanan kavga ise cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde akraba iki aile fertlerinin kavga ettiği sırada silah sesleri duyuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.