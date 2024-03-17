Şanlıurfa’da akrabalar arasında 'muhtar' kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'da, muhtar adaylığı konusunda akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada Ali Kiraz (46) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 21:47
Şanlıurfa’da akrabalar arasında 'muhtar' kavgası: 1 ölü, 4 yaralı
Abone Ol google-news

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yerel seçimlerde muhtar adaylığı konusunda akraba iki aile fertleri arasında silahlı kavga çıktı. Aralarında mevcut muhtar Mehmet Göker’le birlikte 3 kişinin gözaltına alındığı kavga anı cep telefonu ile kaydedilirken, olaydan sonra bazı evlerde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Harran'a bağlı Konacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mevcut muhtar Mehmet Göçer ile aynı mahallede oturan ve akraba olan Kiraz ailesi fertleri arasında 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde muhtarlık adayı konusunda tartışma çıktı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede taş, sopa ve silahların kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında tabancayla açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği Ali Kiraz ve 4 kişi yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Ali Kiraz’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 4 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Harran ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden Ali Kiraz'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EVLER ATEŞE VERİLDİ

Yaşanan olayın ardından mahalledeki bazı evlerde yangın çıktı. Kundaklama sonucu çıktığı belirtilen yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Jandarma ekipleri iki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemi aldı. 1 kişinin yaşamını yitirdiği kavga ile ilgili sürdürülen soruşturmada mevcut muhtar Mehmet Göçer'in de aralarında bulunduğu 3 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Öte yandan yaşanan kavga ise cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde akraba iki aile fertlerinin kavga ettiği sırada silah sesleri duyuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

 


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu’na Kuran provokasyonunda yeni gelişme: İnceleme başlatıldı

İmamoğlu’na Kuran provokasyonunda yeni gelişme: İnceleme başlatıldı
Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’un malvarlığı hakkında açıklama!

Mansur Yavaş’tan Turgut Altınok’un malvarlığı hakkında açıklama!
Günlerdir gündemdeydi… İmamoğlu o sözleri için konuştu: ‘Ben şok!’

Günlerdir gündemdeydi… İmamoğlu o sözleri için konuştu: ‘Ben şok!’
Lider Galatasaray deplasmanda hata yapmadı!

Lider Galatasaray deplasmanda hata yapmadı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ordusunun giderleri katlandı: 1 günde 492 asgari ücret

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ordusunun giderleri katlandı: 1 günde 492 asgari ücret
Erkekler oje sürer mi? Ünlü oyuncu Nejat işler cevapladı

Erkekler oje sürer mi? Ünlü oyuncu Nejat işler cevapladı
13 Şubat’ta maden faciasının yaşandığı Erzincan İliç’te bir kamyonet bulundu: Bir ay sonra ilk iz

13 Şubat’ta maden faciasının yaşandığı Erzincan İliç’te bir kamyonet bulundu: Bir ay sonra ilk iz
Uçak görevlisi itiraf etti! ‘Çok çaresiz olmadığımız sürece…’

Uçak görevlisi itiraf etti! ‘Çok çaresiz olmadığımız sürece…’