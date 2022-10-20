Şanlıurfa'da gösteri ve etkinlikler 3 gün süreyle yasaklandı
Şanlıurfa Valiliği tarafından kentte, tüm gösteri ve etkinlikler 3 gün süreyle yasaklandı.
Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde tüm gösteri ve etkinliklerin 3 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:
"Terör örgütünün silahlı yapılanmasına yönelik güvenlik güçlerimizce yurt içinde ve yurt dışında sürdürülen başarılı operasyonlar neticesinde, örgütün kırsal yapılanması önemli ölçüde sekteye uğratılıp silahlı faaliyetleri minimize edilmiştir. PKK/KCK terör örgütüne müzahir yayın organları ve internet sitelerinden yapılan provokatif paylaşımlar ile "Ülkemizin sınır ötesinde terörle mücadele kapsamında yürüttüğü operasyonlar aleyhinde ayrıştırıcı ve yanıltıcı kamuoyu oluşturmak amacıyla çağrılar yapılarak" kamu düzeninin bozulmasının hedeflendiği tespit edilmiştir.
Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğini, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile açık alanlarda yukarıda anlatılan konular çerçevesinde yapılabilecek her türlü eylem (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma vb.) il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde (Jandarma bölgesi dâhil), 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. Maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/A, B ve C Maddeleri gereğince 20.10.2022 günü saat 00.01'den saat 22.10.2022 günü 23.59'a kadar (3) gün süreyle yasaklanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
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