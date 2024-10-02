Şanlıurfa'da otomobil tahliye kanalına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin yol kenarındaki tahliye kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil tahliye kanalına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 02.10.2024 - 13:52

Şanlıurfa-Akçakale yolunun 26'ncı kilometresinde plakası belirlenemeyen Fevzi K. yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki tahliye kanalına devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Harran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Ömer Akdağ doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahan A. ile Fevzi K.'nın ise tedavileri sürüyor. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 



Etiketler: #kaza #Şanlıurfa

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