Şanlıurfa'daki tarım alanına kurulacak GES'e onay

Yayınlanma: 25.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 25.10.2024 - 04:00

Tarım alanlarında da sermayenin çalışmaları devam ediyor. Son olarak Erciyes Anadolu Holding, Şanlıurfa Akçakale’deki tarım alanında kurmak istediği güneş enerji santralı (GES) projesine onay aldı. Holdinge bağlı Vellteks Kumai şirketinin projesini inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu” kararı verdi. Şirket aldığı bu onayla birlikte tarım arazisi, sulama alanı, çayır ve mera vasfında olan araziye 24 bin 840 adet güneş paneli kurulacak. 326 milyon 764 bin TL harcanacak olan projeyle birlikte 35 çevirici de yapılacak. Bir yılda tamamlanacak projenin lisans süresi ise 30 yıl olarak öngörülüyor.

Projeye ilişkin birçok kurumdan görüş alındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, “Gerekli tedbir ve izinleri alınması koşuluyla ÇED dosyası hazırlanmasında sakınca bulunmamaktadır” dendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ise, “Raporun incelenmesi neticesinde projenin gerçekleştirilmesinde sakınca bulunmamıştır” görüşünü verdi.

ŞİRKET KİMİN?

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kayyum atanarak önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na geçen Boydak Holding’in adı 2019’da Erciyes Anadolu Holding olarak değiştirildi. Yönetim kurulu başkanlığını TMSF Kurulu Üyesi Yusuf Öksüzömer yapıyor. Ayrıca holdingin üst yöneticisi Alpaslan Baki Ertekin’in, “ TÜRGEV’e TÜGVA’ya para veriyor muyuz? Tabii veriyoruz. İlim Yayma’ya da vereceğim” sözleri gündeme gelmişti.