Saraçhane mitinginin ardından 42 gözaltı: Gözaltı süresi uzatıldı

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul’daki CHP'li belediyelere yönelik operasyonların 100. gününde dün akşam Saraçhane’de düzenlenen mitingin ardından 42 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre, gözaltına alınanların gözaltı süresi 1 gün uzatıldı.

Emniyet'te ifade işlemlerinin bugün tamamlanması beklenirken yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Avukat görüşleri ise sabah saatlerinden itibaren başladı.

42 KİŞİDEN BİRİ OLAN MUHABİRİMİZ ENGİN DENİZ İPEK, SERBEST BIRAKILMIŞTI

Gözaltına alınan 42 kişiden biri olan gazetemizin muhabiri Engin Deniz İpek serbest bırakıldı.

Öte yandan gözaltındaki 8 çocuğun, kimlik tespit işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Kalan 33 kişi hakkında ise ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet’ suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında işlemler sürüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından yaptığı açıklamada Saraçhane Meydanı’nda “Cumhurbaşkanına hakaret içeren eylemler” gerçekleştirildiğini öne sürdü. Tunç, “Bu makamı hedef alan her hakaret; demokratik iradeye, hukuka ve milletimizin birliğine yapılmış bir saldırıdır” ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da 42 kişinin “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “güvenlik güçlerine mukavemet” suçlamalarıyla gözaltına alındığını ve adli işlemlerin devam ettiğini açıkladı.