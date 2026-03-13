Saraçhane protestoları paylaşımları dava gerekçesi olmuştu: Ev baskınıyla gözaltına alınan o öğrenci hakkında beraat kararı! 'Haksız gözaltına alındığı için tazminat...'

19 Mart günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile ekibine yönelik operasyonların ardından başlayan protestolar sırasında yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanan K.G. hakkında beraat kararı verildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, K.G.’nin X hesabından yaptığı bazı paylaşımlarla Saraçhane’de düzenlenen protestolara katılım çağrısı yaptığı öne sürüldü. K.G. hakkında “suç işlemeye alenen tahrik” suçlamasıyla dava açıldı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DELİL GÖSTERİLDİ

Savcılık iddianamesinde, K.G.’nin sosyal medya hesabından yaptığı bazı paylaşımlar delil olarak gösterildi. Bu paylaşımlarda protestolar için buluşma noktaları paylaşıldığı ve öğrencilerin Saraçhane’de bir araya gelmesine yönelik çağrılar yapıldığı belirtildi.

İddianamede söz konusu paylaşımların izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine teşvik niteliği taşıdığı öne sürüldü.

SAVCI DA BERAAT İSTEDİ

Beykoz 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında K.G. savunmasında paylaşımları kendisinin yaptığını ancak kimseyi suç işlemeye çağırmadığını söyledi.

K.G., protestolara destek amacıyla paylaşım yaptığını belirterek eylemlerde herhangi bir şiddet ya da kamu malına zarar verilmediğini ifade etti. Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı ise paylaşımların suçun yasal unsurlarını oluşturmadığını belirterek K.G.’nin beraatini talep etti.

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

Mahkeme, yüklenen suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle K.G. hakkında beraat kararı verdi. Kararda ayrıca gözaltı işlemleri nedeniyle K.G.’nin tazminat davası açma hakkı bulunduğu da belirtildi.