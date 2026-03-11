Saray'daki 'iftar' için 3 bakanlıktan para aktı: Harcanan tutar 'pes' dedirtti!

Türkiye'deki ekonomik kriz gün geçtikçe devam ediyor.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) raporuna göre açlık sınırı şubat ayında 32 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 105 bin lirayı aştı. Öte yandan asgari ücret 28 bin 75 lira, en düşük emekli aylığı ise 20 bin lira seviyesinde.

Yurttaşlar enflasyon altında ezilirken; iktidara ise "tasarruf" işlemiyor.

SARAY'DA "İFTAR ŞOVU"

Saray'daki ‘ramazan etkinlikleri’ için bakanlıklar milyonlar harcıyor. Bu etkinliklerde bakanlıkların açtığı stantlarda harcanan paraların miktarı dudak uçuklatıyor.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; iktidar, ramazan etkinlikleri kapsamında saraya LED ekranlı yangın simülasyon tüneli kurdu. Yapılan harcamalar 8.7 milyon lirayı aştı. Her stant için yaklaşık 1 milyon lira masraf yapılıyor..

5.8 MİLYON SAÇILDI

Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlıkları, Cumhurbaşkanlığı sarayında stant açtı. Sağlık Bakanlığı, ‘Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek’ teması ile 942 bin 765 lira ödedi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın standı 955 bin lira, Devlet Su İşleri’nin standı 982 bin liraya mal oldu.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) de saraya LED ekranlı yangın simülasyon tüneli kurdu ve 5 milyon 838 bin TL harcadı. OGM standında orman yangınlarıyla mücadelede kullanılan "teknolojiler" tanıtılıyor.