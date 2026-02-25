Saray'ın danışmanından Özgür Özel'e: 'Eline diline hakim ol, sonra öcüler yer seni'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise grup toplantısında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e eleştiriler yöneltti.

Özel şu ifadeleri kullanmıştı:

"AK Parti’nin kutuplaştırmadan ve vatandaşı birbirine düşürmeden sorumlu bakanı, Milli Eğitim bakanı. Ramazan mübarek gün. Herkesin çoluğu var, çocuğu var. Çocuğunun dini eğitiminden, aileler sorumlu çocuklar belli bir yaşa gelene kadar. O çocuğun ibadetini, orucunu anası-babası bilir. Küçücük çocuk. Bu çocuklardan çetele tutturacak, bunun üzerinden sınıfta ayrımcılık çıkaracak. Esas maksadı gazeteye, televizyona düşecek. Bir gerilim çıkacak. Sonra aynı yalana sarılacaklar. Ne aynı yalan? Efendim şöyle söylüyor seçmenin bilinçaltına beyefendiler; ‘Evet açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama tehlike büyük. Oyu bize vermelisin. Onlara verirsen bayrağı indirecekler, onlara verirsen ezanı dindirecekler. Onlara verirsen şunu yapacaklar…’ Bu oyunla emeğini sömürdüğü, alın terini sömürdüğü adamın bir de oyunu sömürüyor. Onu değiştirtmiyor, açlığa mahkum ediyor, sefalete mahkum ediyor. Bunun üzerinden siyaset kuruyor.”Kaynak: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan Özgür Özel'e: Eline diline hakim ol, öcüler yer seni"

Söz konusu konuşmada ilgili bölümü paylaşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral, CHP lideri Özgür Özel'e yönelik şu ifadeleri kullandı:

"Sen seni bil, sen seni

Sen sıkı tut çeneni

Eline diline hakim ol

Sonra öcüler yer seni

Sevgili Özgür"