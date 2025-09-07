Saray'ın hedefinde 'Manifest' var! Erdoğan'ın başdanışmanı hakaretler yağdırdı: 'Ahlâksız-edepsiz-hayasız zebani kılıklı yaratıklar...'

Türkiye'nin yeni kız grubu Manifest'in konseri hakkında soruşturma açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Küçükçiftlik Park’ta Manifest Grubu’nun konserindeki dans ve gösteriler nedeniyle "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" suçlarından resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

"EDEP, İFFET, AR VE HAYA DUYGULARI, EDEP TÖRELERİNE SALDIRI NİTELİĞİ TAŞIYAN..."

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Basın ve yayın organları ile sosyal medya platformlarında yapılan yayın ve paylaşımlarda, 06/09/2025 tarihinde Şişli ilçesi Harbiye Mahallesinde bulunan Küçükçiftlik Park isimli konser alanında Manifest Grubu tarafından verilen halka açık konser sırasında, şarkı söyleyen grup üyeleri ile sahnede dans ve gösteri yapan şahıslar tarafından, toplumun sahip bulunduğu ortak edep (ar ve haya) duygularının ihlâli ve incitilmesi, edep ve ahlâk temizliğine, toplum kültürünün önemli bir kısmını oluşturan edep, iffet, ar ve haya duyguları, edep törelerine saldırı niteliği taşıyan, çocukları ve gençlerin bu duygularına zarar verip olumsuz etkileyici nitelikte olan eylem ve hareketlerde bulunduklarının tespit edilmesi üzerine,

söz konusu halka açık konserdeki bu eylemler ile ilgili olarak TCK.nun 225. Maddesinde düzenlenen ‘Hayasızca Hareketler’ ve ‘Teşhircilik’ suçundan ve yapılacak inceleme ve araştırmalar sonrasında tespit edilecek suçlar kapsamında maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için değerlendirme ve soruşturma yapılmak üzere şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmış olup, bu kapsamda bu aşamada gerekli araştırma, inceleme ve şüphelilerin tespiti için Kolluk Birimlerine talimat verilmiştir."

ERDOĞAN'IN BAŞDANIŞMANI HAKARETLER YAĞDIRDI!

Gericilerin hedefindeki Manifest'e dair bir paylaşım da AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Oktay Saral'dan geldi.

Manifest grubu üyelerini, sosyal medya hesabından "sansürleyerek" paylaşan Saral, hakaretler yağdırdı.

Saral, “'Manifest' grubu denen bu ahlâksız-edepsiz-hayasız zebani kılıklı yaratıklar, bir daha bu teşhirciliği yapamayacak şekilde haklarında işlem yapılmalıdır” ifadelerini kullandı.