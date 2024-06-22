Saray saatte 81 asgari ücret harcıyor: Gösterişte 'tasarruf! yok!

Yayınlanma: 22.06.2024 - 09:13

Güncelleme: 22.06.2024 - 09:13

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yaptığı harcamalar her geçen gün artmaya devam ediyor.

BirGün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre, Saray’ın harcaması saatte 81 asgari ücreti buldu. İktidar asgari ücrete ara zamma kapıları kapatırken Saray’ın israf harcamalarına son sürat devam edildi. Tasarruf paketinin üzerinden bir ay geçmesine rağmen kamuda tasarruf adımlarının atılmadığı bir kez daha görüldü.

YÜZDE 227 ARTIŞ

Saray’ın harcamaları Ocak-Mayıs döneminde 4 milyar 984 milyon TL’yi buldu.

Geçen yılın aynı döneminde yapılan harcama 1 milyar 523 milyon TL tutarındaydı. Saray’ın harcamaları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 227 arttı. Mayıs 2024’te yapılan harcama geçen yılın Ocak- Mayıs döneminde yapılan harcamanın da üzerine çıkarak 1 milyar 158 milyon TL oldu.

2024 yılında toplam bütçe ödeneği 12 milyar 283 milyon TL olarak belirlenen Saray’ın bütçesi, önceki yıllardan devreden veya aktarılan ödeneklerden de kaynaklı olarak toplam 15 milyar 953 milyon TL’ye çıktı.

SAATLİK HARCAMA DUDAK UÇUKLATTI

Ocak- Mayıs döneminde Saray’ın aylık ortalama harcaması 996,9 milyon TL’yi buldu. Bu hesapla günlük harcama yaklaşık 33,2 milyon TL oldu. Saatlik harcamanın tutarı ise 1 milyon 385 bin TL odu.

Bütçe açıkları, kamuda tasarruf paketi kılıfıyla maaşı enflasyon karşısında günden güne eriyen yurttaşın sırtına yüklenirken Saray’ın saatlik harcaması 81 asgari ücreti yuttu.

Geçen yılın aynı döneminde asgari ücret 8 bin 506 TL’ydi. 2023 Ocak-Mayıs döneminde yapılan harcama saatte 50 asgari ücrete denk geliyordu. Tasarruf söylemlerinin arttığı bu yıl Saray, tasarruf etmek yerine harcamada gaza bastı. Saatlik harcamayı 31 asgari ücret kadar artırdı.