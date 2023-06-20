Saray'da yeni dönem: 'Erdoğan, sözcülük makamı oluşturmamaya karar verdi'

Yayınlanma: 20.06.2023 - 10:51

Güncelleme: 20.06.2023 - 10:51

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski bakanlarının tamamına yakınından vazgeçerek başlattığı planını parti ve bürokraside de sürdüreceği öğrenildi.

Gazete Pencere'den Nuray Babacan'ın haberinde aktardığı kulis bilgisine göre Erdoğan, yeni dönemde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı olarak atadığı eski sözcüsü İbrahim Kalın'ın yerine atama yapmayacak.

"ERDOĞAN İHTİYAÇ DUYANA KADAR..."

İktidar kanadında, kapalı kapılar ardında, oldukça önemli makamlar için yarışın sürdüğü belirtilen haberde şöyle denildi:

"Öncelikle Cumhurbaşkanlığı kadrolarından başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kez bir sözcülük makamı oluşturmamaya karar verdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile son atanan başdanışman Çağatay Kılıç'ın çok istedikleri bu makam ikisine de yar olmayacak. Gerekli açıklamalar Cumhurbaşkanı’nın bizzat kendisi tarafından yapılacak. En azından Erdoğan yeniden ihtiyaç duyana kadar böyle."

Buna göre İletişim Ofisi de sadece 'bilgilendirme' görevini sürdürecek. Çağatay Kılıç ise İbrahim Kalın'ın geri kalan görevlerini yapacak. Örneğin, Cumhurbaşkanı’na yurt dışı gezilerinde eşlik edecek, gerektiğinde çevirmenlik yapacak.