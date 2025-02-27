Mansur Yavaş CHP'nin önseçim toplantısına katılmadı... Dikkat çeken açıklama: 'Diğer seçenekler her zaman gündemde'
CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için önseçime katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin genel merkezinde yol haritasını açıkladı. Önseçime aday olmayacağını açıklayan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ise toplantıya neden katılmadığı merak konusu oldu. Yavaş toplantıya katılmama sebebini açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için önseçim sürecini başlatırken, “Üyeler partinin, vatandaşlar ise ülkenin sahibidir. Millet devletin efendisidir. Kimse halkın iradesinin önüne geçemez” dedi.
CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın katılmaması dikkat çekti. Yavaş geçtiğimiz günlerde önseçimde olmayacağını duyurmuştu.
YAVAŞ TOPLANTIYA NEDEN KATILMADI?
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
CHP'nin ön seçim toplantısına ilişkin gelen bir soruya ilişkin Yavaş, "Ben bu konuda açıklamaları yaptım. Hayırlı olsun önseçim dedim. Bunun haricinde söylenecek bir şey yok" dedi.
"DİĞER SEÇENEKLER HER ZAMAN GÜNDEMDE"
Mansur Yavaş ayrıca "Masadaki diğer seçenekler her zaman gündemdedir" ifadelerini kullandı.
"BİRAZ PROVOKE BİR SORU..."
CHP'nin önseçim toplantısı olduğunu hatırlatan bir gazeteci "Neden bu toplantıyı tercih ettiniz?" sorusunu yöneltti.
Mansur Yavaş, "Biraz provoke bir soru bu. Bu toplantı daha önceden belli olmuştu. Katıldım, 20 dakika sonra ayrılacağım. SODEMSEN'in bir toplantısı var saat 15.00'te, ona gideceğiz" cevabını verdi.
Ön seçimde adaylıktan çekilen Dursun Çiçek'in "Mansur Yavaş'a önseçimde ikinci bir aday çıkmayacak diye söz verilmiş" iddiası sorulan Yavaş, "Ciddiye almıyorum" yanıtını verdi.
İMAMOĞLU İSTANBUL'A DÖNÜYOR
İmamoğlu'nun da 14 büyükşehir belediye başkanının bir araya geleceği saat 15.00'teki toplantıya katılmayacağı öğrenildi.
Ankara programını yarıda kesen İmamoğlu'nun toplantıya katılmama gerekçesi ise "Beykoz Belediyesi'ne düzenlenen operasyon" olarak bildirildi.
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