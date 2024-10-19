Saray’ın araç filosu gelecek yıl daha da büyüyecek, 20 yeni otomobil alınacak

Yayınlanma: 19.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.10.2024 - 04:00

İktidar bir yandan “tasarruf” söylemini kullanırken diğer yandan araç alımları devam ediyor. Bütçe verilerine göre Cumhurbaşkanlığı’nın 30 Haziran itibarıyla toplam 468 taşıtı bulunuyor. Bu araçların 238’i binek otomobil. Arazi binek araçlarının sayısı da 77. Cumhurbaşkanlığı gelecek yıl yeni araçlar almaya devam edecek. Bütçe teklifine göre gelecek yıl Cumhurbaşkanlığı’na 20 araç alınacak. Bu araçlardan 15’i binek otomobil, beşi ise en az dört, en çok sekiz kişilik arazi binek aracı olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı da beşi binek otomobil, biri minibüs olmak üzere gelecek yıl toplam altı araç alacak.

MAAŞA YÜZDE 30 ZAM

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi’ne göre bu yıl 2 milyon 196 bin lira olan Cumhurbaşkanı ödeneği de gelecek yıl 2 milyon 856 bin liraya çıkacak. Ödeneğin, 2026’da 3.1 milyon TL, 2027’de ise 3.4 milyon TL olması öngörülüyor. Buna göre, bu yıl 183 bin TL olan Cumhurbaşkanının aylık maaşı gelecek yıl yaklaşık yüzde 30 artışla 238 bin TL’ye çıkacak. Memurların fazla çalışma ücretleri yüzde 26.7 artırılırken, cumhurbaşkanının aylığında yaklaşık yüzde 30 artış yapılmış oldu.

ŞİRKETLERE DE ÖDEME

Kamuya ağır yük getiren garanti ve katkılar için şirketlere gelecek yıl ne kadar ödeme yapılacağı da belli oldu. Sağlık Bakanlığı bütçesine göre şehir hastanelerine ilişkin ödenekler şöyle: Hastanelerin hizmet alımı suretiyle sunduğu hizmetler için bu yıl 26.1 milyar TL ödenek öngörülmüştü. Gelecek yıl bu 37.4 milyar TL’ye çıkacak. Şehir hastaneleri yatırımlarının kullanım bedeli için bu yıl 57.5 milyar TL bütçe verilmişti. Gelecek yıl 67.1 milyar TL olacak.