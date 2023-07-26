Saray'ın bir dakikalık harcaması 2 emekli maaşına bedel!

Yayınlanma: 26.07.2023 - 17:04

Güncelleme: 26.07.2023 - 17:04

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) basın toplantısı düzenledi. Yurttaşlar yoksulluk sınırının altında kalan maaşlarla geçinmeye çalışırken, Başarır gündemi sarsacak bir açıklama yaptı. Saray'ın bir dakikalık elektrik harcamasının iki emekli maaşına tekabül ettiğini belirten Başarır, "Beyefendi, bir dakikada sarayında iki emekli maaşını harcayabiliyor. Cevdet Yılmaz, ‘kemer sıkın’ diyor. Cumhurbaşkanı, ‘Yastık altında para tutmayın’ diyor. Yok ki. Harcayan sensin" ifadelerini kullandı.

CHP'li Başarır'ın açıklaması şu şekilde:

Beyefendi, ‘Yastık altı paraların ülkeye ve üretime bir katkısı yok’ diyor. Yastık kalmadı. Yastık yok ki yastığın altına para koysun insanlar. Bu Beyefendi nerede yaşıyor gerçekten ben çok merak ediyorum. Cevdet Yılmaz diyor ki ‘Kemer sıkın’. Halk zaten kemer sıkıyor. Kemerlerin iliklerinde yer kalmadı. Ama ben sormak isterim; Saray’ın bu yıl mayıs ayındaki gideri 316 milyon. Haziranda 647 milyon olmuş. Yüzde 100’den daha fazla artmış. Niye? Enflasyon yüzünden. Peki Saray’ın bir aylık gideri yüzde 100 artarken niye emekliye ve işçiye bu zammı yapıyorsunuz? Utanmalılar. Saray’ın ilk 6 aydaki gideri toplam 2 milyar 171 milyon, günlük 21 milyon, bir saatlik gideri 900 bin lira. Saray’ın bir dakikalık gideri 15 bin lira. 15 bin lira, iki emekli maaşı yapıyor. Beyefendi, bir dakikada sarayında iki emekli maaşını harcayabiliyor. Cevdet Yılmaz, ‘kemer sıkın’ diyor. Cumhurbaşkanı, ‘Yastık altında para tutmayın’ diyor. Yok ki. Harcayan sensin.

“BANA GÖRE KENDİ UÇAKLARINI SATMASI LAZIM, MADEM KEMER SIKMAK ZORUNDAYIZ”

Tasarruf öneriyorsunuz, araçların hepsi çok lüks araçlar. Bir ay önce 9 milyon liraya İletişim Başkanlığı araç kiralamış. 9 otomobil ve 2 minibüs kiralamış. Bu araçların hepsi 2022 model olmak zorunda. Türkiye’de kullanılabilecek en lüks araçlar bunlar. 8 Mayıs’ta ihale yapıyor yine İletişim Başkanlığı, 1 milyon 380 bin liraya mobilya alıyor. Bunlar gerçekten ‘Kemer sıkın’ diyen saray rejiminin utanç görüntüleri ve utanç harcamaları. Beyefendi, ‘Kemer sıkın’ diyor. Kamuda bu yılın ilk 6 ayında araç alım gideri 547 milyon. Geçen yıl bu rakam 76 milyonmuş. Yaklaşık olarak 8 kat artmış. Lüks uçakların kiralama ücretleri 176 milyon. Ne gerek var buna? Bu bakanlar, bu beyefendiler normal uçaklarla uçamıyor mu?

Bana göre kendi uçaklarını satması lazım, madem kemer sıkmak zorundayız. Hizmet binalarının kiralama giderleri 392 milyona yükselmiş. Ama biz kemer sıkmak zorundayız. Bu kadar sıkıntı varken, bu kadar adaletsizlik varken, saray böyle bir şaşa içerisinde yaşarken vatandaş kemer sıkacak, emekliye 7 bin 500 lira maaş vereceğiz, yüz binlerce insan kirasını ödeyemediği için sokakta kalacak ve Meclis çalışmayacak. Utanmalılar. Temmuz ayında 3 aylık maaşlarımızı aldık. Eğer huzur içerisinde tatil yapıp o parayı harcayacaklarsa ben onlara hiçbir şey söylemiyorum. Ama benim içim rahat değil, rahat da olmayacak. Yaz boyunca bu konuda onları taciz etmeye de devam edeceğiz, rahatsız etmeye devam edeceğiz.

"YARIN ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANACAK"

Yarın enflasyon rakamları açıklanacak. Hanımefendi ne tahmin edecek, Merkez Bankası ne tahmin edecek merak ediyorum ama zaten bir ilaç sıkıntısı var. İnsanlar ilaçlara erişemiyor ve şu anda da yüzde 30,5 oranında bir zam geldi. Bu çok acı bir şey. Yakında aspirin alamayacak duruma geleceğiz. Çünkü insanlar evine ekmek götüremiyorsa, insanların çorbası kaynamıyorsa ilaca zaten para ayıramıyor. İlaç bulamıyoruz, ilaca gelen zamlar büyük sıkıntı ve insanların tedavisi yarım kalıyor. Sağlıkla ilgili en büyük iki sıkıntımız; 6 ay, 7 ay, 1 yıl sonraya verilen randevular, tedavi edilseler bile doktorun yazdığı reçeteyi alamayacak milyonlar."