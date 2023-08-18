Sarıgöl CHP İlçe Başkanlığı'na yeni isim

Mevcut Başkan Halil Erman Eryılmaz’ın aday olmadığı ve tek listeyle gidilen CHP Sarıgöl İlçe Kongresi'nde Nuri Sarı yeni ilçe başkanı olarak seçildi.

İHA
Yayınlanma: 18.08.2023 - 17:40
Sarıgöl CHP İlçe Başkanlığı'na yeni isim
Abone Ol google-news

Sarıgöl Belediye Düğün Salonunda yapılan CHP İlçe Kongresine kongreye CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ile partililer katıldı. Mevcut İlçe Başkanı Halil Erman Eryılmaz’ın aday olmadığı kongreye Nuri Sarı yönetimindeki tek listeyle gidildi.

Mevcut ilçe başkanı Halil Erman Eryılmaz yaptığı konuşmada, "Partim için mücadele etmeye devam edeceğim" dedi.

ÖZEL: ÜZERİME NE DÜŞERSE YAPMAYA HAZIRIM

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise partide değişime işaret ederek, "Değişim için üzerime ne görev düşerse yapmaya hazırım" şeklinde konuştu.

Yapılan seçimin ardından CHP Sarıgöl İlçe Başkanlığına Nuri Sarı seçilirken, yönetim kurulunda ise, Ethem Buldanlı, Mehmet Ceylan, Selda Demir, Mehmet Demirtaş, Gülden Günay, Mehmet Kavak, Mutlu Öncü, Ali Can Öz, Ömer Tosun, Hüseyin Yıldırım, Ferhat Yoldaş, Alime Zengin yer aldı.


CHP başkan Belediye başkanı

İlgili Haberler

CHP'li Kara taşeron işçilerin sorunlarını Meclis'e taşıdı

CHP'li Kara taşeron işçilerin sorunlarını Meclis'e taşıdı
CHP'li Ednan Arslan: Elektrikte yurttaşa zam kazığı

CHP'li Ednan Arslan: Elektrikte yurttaşa zam kazığı
Telif davası açmıştı: Jahrein, Kılıçdaroğlu röportajını CHP'nin YouTube kanalından kaldırttı

Telif davası açmıştı: Jahrein, Kılıçdaroğlu röportajını CHP'nin YouTube kanalından kaldırttı

En Çok Okunan Haberler