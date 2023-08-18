CHP'li Kara taşeron işçilerin sorunlarını Meclis'e taşıdı

Yayınlanma: 18.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.08.2023 - 03:00

CHP’li Kara, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesinde, 2017’de kamuda çalışan işçilere dair yapılan düzenlemeye işaret etti.

KHK ile yapılan değişikliğin “taşeron işçiliğin son bulacağı” yönünde tanıtıldığını anımsatan Kara, “Ancak yapılan düzenleme, taşeron işçiliği sonlandırmamanın yanı sıra var olan taşeron işçi modelini yalnızca dönüştürmüş ve birçok mağduriyete sebep olmuştur. Örneğin, bahsi geçen düzenlemeye göre bir taşeron işçinin kadro kapsamına girebilmesi için şirket ihalesindeki toplam yaklaşık maliyetin en az yüzde 70’inin işçilik maliyeti olması gerekmektedir. Diğer tüm şartları sağlamasına karşın bu koşuldan ötürü kadroya giremeyen birçok işçi bulunmaktadır” dedi.

(Nermin Yıldırım Kara)



‘AYNI HAKLAR YOK’

Düzenleme ile işçilerin şirketlerden belediye şirketlerine geçirildiğini ancak belediyelerin kadroları işçileri ile belediye şirket işçileri arasında önemli bir fark doğduğunu kaydeden Kara, “Belediye şirketlerinde çalışan işçiler özlük ve sosyal haklar bakımından belediye bünyesindeki işçilerle aynı haklara sahip olamadı. Belediye şirket işçilerinin çalışma saatleri uzun, aldıkları ücretler ise mevcut ekonomik şartlarda hayatlarını idame ettirecek düzeyde değil. Yine belediyelerde üniversiteyi bitirmiş, lisans ya da ön lisans mezunu olmuş ve belediyede istihdam edilen memurlarla aynı işleri yapan emekçiler bulunuyor. Eşit işe eşit ücret prensibi, bu yurttaşlarımızın için işler halde değil. Emekçiler yoksulluğa ve açlık sınırına mahkûm edildi” ifadelerini kullandı.

‘ÇALIŞMA VAR MI?’

Kara, şu soruları yöneltti:

“Kadro kapsamına alınmayan taşeron işçi sayısı ne kadar? Taşeron olarak kalan işçilerin kadroya geçmesi için bir çalışma var mı? Haftada 45 saat üzeri çalışan ve yemek parası, gece mesaisi, vardiya zammı gibi haklardan faydalanamayan belediye şirket işçileri Kamu Çerçeve Protokolü kapsamına alınacak mı? Belediyelerde önlisans ve lisans mezunu olup memur işi yapmasına rağmen aynı meslek kodunda olmayan çalışanların, memur kadrosuna geçirilmesi konusunda bir çalışma mevcut mu?”