CHP'li Ednan Arslan: Elektrikte yurttaşa zam kazığı

İktidar yine yurttaşı değil şirketleri korudu. Elektrikte yurttaşın ödediği dağıtım bedeli enerji bedelini geçti. İktidar, dağıtım bedeline üç kez zam yapmasaydı 228 TL’lik fatura 125 TL’ye düşecekti.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 18.08.2023 - 03:00
CHP'li Ednan Arslan: Elektrikte yurttaşa zam kazığı
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Elektrik tedarikinde yaklaşık yüzde 35 azalan maliyetin yurttaşın faturalarını düşürmek için değil dağıtım şirketlerinin kârını artırmak için kullanıldığı ortaya çıktı.

(Ednan Arslan)

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, elektrikteki “dağıtım bedeli oyununu” örnekleyerek anlattı. Dünyada enerji maliyetlerinin pandemi öncesine doğru gerilediğini sadece 7 ayda elektrik piyasasında takas fiyatlarının megavatsaat başına ortalama 3 bin 400 TL’den 2 bin 200 TL’ye kadar gerilediği örneğiyle anlatan Arslan, şu bilgileri verdi:

“Düşen enerji bedeli olduğu gibi zam yapılarak dağıtım bedeline aktarıldı. Bir vatandaşın faturasını incelediğimizde ortaya çıkan acı tablo şöyle: Ödediğimiz dağıtım bedeli, enerji bedelini geçmiş durumda. Faturalarımızın yüzde 58.25’ini dağıtım bedeli, yüzde 32.7’sini enerji bedeli ve yüzde 9.04’ünü KDV ve belediye fonu oluşturmakta. İktidar dağıtım bedeline üç kez zam yapmasaydı bugün 240 kWh tüketim için 353 TL ödemek yerine 228 TL ödüyor olacaktık. Yani 125 TL daha ucuza elektrik kullanacaktık.” 


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