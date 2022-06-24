Sarıgül'ün Finlandiya ve İsveç için şartı: 'Türkiye'deki mülteciler eşit oranda NATO ülkelerine alınmalı'

24 Haziran 2022 Cuma, 13:53

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Kilis İl Başkanlığında gazetecilerle bir araya geldi. Gündeme ilişkin bir dizi konuda değerlendirmelerde bulunan Sarıgül, sığınmacı sorununun çözümü için ilginç bir öneri ortaya attı.

Parlamentoda grubu bulunan partilere seslenen Sarıgül, şunları kaydetti:

"Parlamentoyu lütfen hemen toplantıya çağırın. NATO görüşmeleri önümüzdeki hafta yapılacak. İktidara şu konuda yetki verin, NATO üyesi 28 ülkenin Türkiye'deki mültecileri eşit oranda alması kaydıyla, Türkiye'mizin terörle ilgili endişelerinin giderilmesi şartıyla İsveç ve Finlandiya'ya NATO'ya girme izni verelim. Bu konuda hükümete tam yetki verelim ki hükümet NATO'da rahat etsin. Vereceğimiz tam yetki, NATO görüşmeleri esnasında hükümetin elini güçlendirecektir. Türkiye'de bulunan bütün mülteciler, 28 NATO ülkesine eşit olarak dağıtılmalıdır. Bunlar yapılmadığı takdirde NATO'ya İsveç ve Finlandiya'nın girişine kesinlikle onay vermeyelim."

Sarıgül, şöyle devam etti:

"NATO ülkeleri bizdeki mültecileri alıp Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermiyorlarsa NATO'dan çıkmayı, NATO ve ABD üslerinin kapatılmasını dahi gündeme alalım. Böylece 6,5-7 milyon mülteciyi Türkiye topraklarına bırakan Avrupa rahat etmemeli. Nasıl Ukrayna'dan savaş münasebetiyle gelenleri eşit oranda aldıysa Türkiye'deki mültecileri de 28 NATO üyesi eşit olarak almalıdır."