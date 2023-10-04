CHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Doğan Sarıtaş'tan 'bağımsızlık' yanıtı! Desteklediği adayı açıkladı

Yayınlanma: 04.10.2023 - 22:02

Güncelleme: 04.10.2023 - 22:08

CHP'de Kurultay öncesi merakla beklenen İstanbul kongresiyle ilgili kulis bilgileri paylaşan gazeteci Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’a gelerek Canpolat destek vereceğini iddia etti.

Canpolat ve Çelik'i 'destek'leyen ilçe bakanlarının da sayısını paylaşan Sevinç'e Eyüpsultan İlçe Başkanı Doğan Sarıtaş'tan yanıt geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sarıtaş, "Sadece Eyüpsultan delegeleri değil Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin tamamı bağımsızdır. CHP'nin bütün üyeleri sadece Atatürk ilkelerine ve partimizin değerlerine bağlıdır. İlçe başkanı olarak kimseye baskı yapmam söz konusu olamaz. Hiçbir ilçe başkanı da yapmamalıdır. Ben CHP Eyüpsultan İlçe Başkanı ve il delegesi olarak il kongremizde Sayın Cemal Canpolat'ı destekliyorum. İki adayımıza da başarılar diliyorum. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır" ifadelerini kullandı.