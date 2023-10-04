CHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Doğan Sarıtaş'tan 'bağımsızlık' yanıtı! Desteklediği adayı açıkladı
CHP Eyüpsultan İlçe Başkanı Doğan Sarıtaş, kendisine yönelik, "Delegesini serbest bıraktı ve kendisi taraf olmamayı tercih ediyor" yorumunda bulunan gazeteci Şaban Sevinç'e 'bağımsızlık' vurgusuyla yanıt verdi. Sadece Eyüpsultan'daki değil tüm CHP'li delegelerin bağımsız olduğunu belirten Sarıtaş, Canpolat'ı desteklediğini söyledi.
CHP'de Kurultay öncesi merakla beklenen İstanbul kongresiyle ilgili kulis bilgileri paylaşan gazeteci Şaban Sevinç, Kılıçdaroğlu’nun İstanbul’a gelerek Canpolat destek vereceğini iddia etti.
Canpolat ve Çelik'i 'destek'leyen ilçe bakanlarının da sayısını paylaşan Sevinç'e Eyüpsultan İlçe Başkanı Doğan Sarıtaş'tan yanıt geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sarıtaş, "Sadece Eyüpsultan delegeleri değil Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin tamamı bağımsızdır. CHP'nin bütün üyeleri sadece Atatürk ilkelerine ve partimizin değerlerine bağlıdır. İlçe başkanı olarak kimseye baskı yapmam söz konusu olamaz. Hiçbir ilçe başkanı da yapmamalıdır. Ben CHP Eyüpsultan İlçe Başkanı ve il delegesi olarak il kongremizde Sayın Cemal Canpolat'ı destekliyorum. İki adayımıza da başarılar diliyorum. Kazanan Cumhuriyet Halk Partisi olacaktır" ifadelerini kullandı.
https://t.co/EXVDnIvnkn pic.twitter.com/V2MeZhi8r4— Doğan Sarıtaş (@dogansaritas00) October 4, 2023
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ın tüm programları iptal edildi
- Tecavüz dosyası kapatılmak isteniyor!
- Sancaktepe'de cesetleri bulunan 3 kardeşin son anları...
- Kürsüden Hakan Fidan'ı işaret etti
- Merdan Yanardağ hakkında karar!
- Kendini patlatan teröristin kimliği belli oldu
- Ünlü oyuncunun evlat acısı! 28 aylık oğlu kurtarılamadı
- Ezgi Mola'nın bebeğinin adını ağzından kaçırdı
- Telefonu yurtdışından getirip, harç yatıranlar dikkat!
- EURO 2028'in ev sahibi belli oldu!