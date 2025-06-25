'Savcılara hakaret' iddiasıyla dava açılmıştı: İmamoğlu'nun hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Tutuklanarak görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart’taki ‘terör’ soruşturmasında kendisini tutuklamaya sevk eden 2 Cumhuriyet Savcısı'na hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada ilk duruşma tarihi açıklandı.

22 EKİM'DE YARGILAMA BAŞLAYACAK

Davaya ilişkin İmamoğlu’nun hakim karşısına çıkacağı tarih 22 Ekim tarihinde saat 11.00’de olarak bildirildi. İmamoğlu’nun yargılanmasını İstanbul 27.Asliye Ceza Mahkemesi yapacak.

Duruşma ise Silivri’deki Marmara Cezaevi yerleşkesinde bulunan salonda görülecek.

İDDİANAME İÇERİĞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet Savcıları K.A.Y. ve İ.O.K. ‘müşteki’ sıfatıyla, Ekrem İmamoğlu ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, İmamoğlu’nun devam eden ’terör’ soruşturması çerçevesinde Sulh Ceza Mahkemesi’nde verdiği ifadesinde yargı görevlilerine hakaret içerikli ifadelerde bulunduğu iddia edildi.

''BU DÜZENİN ADINI KOYMAYA DÖNÜK''

İmamoğlu’nun savunmasına da yer verilen iddianamede, kendisinin şahısların ailelerine, özel hayatlarına, onurlarına dair bir hakarette bulunmadığını, bir kamu görevine bu görevi kötüye kullanarak siyasete müdahale edenlere karşı kamu adına eleştiri getirdiğini, söylediği her sözün bu düzenin adını koymaya dönük olduğunu ve üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini söylediği aktarıldı.

4 YIL 1 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu’nun zincirleme şekilde ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret’ iddiasıyla 9 aydan 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde yer alan "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" hükmünün uygulanması istendi.