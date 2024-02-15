'Savcıları Murat Kurum'a gönderin'
Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen toprak kayması ve 9 işçinin toprak altında kalması, TBMM Genel Kurul gündemine de damga vurdu. Muhalefet, iktidara, “Bu kaza değil, cinayet. Savcıları dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a ve eski Başbakan Binali Yıldırım’a gönderin. AKP liç altında kaldı” sözleriyle tepki gösterdi.
Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, “maden sahasında ihmali olan herkesin taksirli kasıt suçu işlediğine” dikkat çekti.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da “bunun bir kaza değil, cinayet olduğunu” vurguladı.
Göz Atın
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da 9 işçinin liç yığınının altında kaldığına dikkat çekerek iktidara, “Bu, bir toprak yığını değildir; bu, işlemden geçirilmiş, siyanürlendirilmiş bir liç yığınıdır. Peki, bu liç yığınının altında kalan yalnızca 9 işçi, emekçi kardeşimiz midir? Aslında bu liç yığınının altında kalan AKP’dir” tepkisini gösterdi.
CHP’li Mustafa Adıgüzel ise “4 savcı görevlendirmişler. Bence savcıları İliç’e göndermeyin, Murat Kurum’a gönderin, Binali Yıldırım’a gönderin” ifadelerini de kullandı.
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